Помпео не исключил изменения планов визита на Украину

"Но я буду там, где я нужен, чтобы обеспечить, что наши люди на Ближнем Востоке - работающие в Госдепартаменте и вообще американцы - были в безопасности. Если для этого понадобится изменить мою поездку или немного ее задержать, так я и поступлю", - добавил Помпео.