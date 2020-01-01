Помпео не исключил изменения планов визита на Украину

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что может изменить планы турне по странам бывшего СССР и на Кипр из-за ситуации в Ираке.
"Я надеюсь, что все же смогу выполнить эти обязательства. Я направляюсь на Украину, оттуда в Центральную Азию, а оттуда на Кипр", - сказал Помпео в интервью Fox News.
"Но я буду там, где я нужен, чтобы обеспечить, что наши люди на Ближнем Востоке - работающие в Госдепартаменте и вообще американцы - были в безопасности. Если для этого понадобится изменить мою поездку или немного ее задержать, так я и поступлю", - добавил Помпео.
Ранее протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах".
Как сообщили ранее РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.