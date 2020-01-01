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Финомбудсмен начнет разрешать споры с микрофинансовыми организациями
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РИА Новости

Финомбудсмен начнет разрешать споры с микрофинансовыми организациями

04:28 01.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОбъявление "Быстрые деньги"
Объявление Быстрые деньги
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Объявление "Быстрые деньги". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Финансовый уполномоченный с 1 января в обязательном порядке начнет рассматривать до суда споры россиян с микрофинансовыми организациями.
Финомбудсмен будет рассматривать в досудебном порядке споры только имущественного характера, при этом размер требований по ним не должен превышать 500 тысяч рублей. Его решения обязательны для исполнения, но при несогласии их можно обжаловать в суде.
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До обращения к финансовому уполномоченному россиянину нужно сначала попытаться напрямую решить спор с микрофинансовой организацией, направив ей заявление в электронной или письменной форме. В срок до 30 дней компания должна прислать ответ на заявление. Если клиент не согласен с полученным ответом или вовсе его не получил, то может направить обращение финомбудсмену.
Обращение можно подать бесплатно на сайте финансового уполномоченного или письменно. Решение будет вынесено в течение 15 рабочих дней. В свою очередь, для микрофинансовых организаций базовая ставка отчислений в фонд финансирования деятельности уполномоченного составит 17 тысяч рублей.
Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин ожидает, что в 2020 году россияне направят финомбудсмену около 22000 обращений в отношении микрофинансовых организаций.
Досудебное обращение к финансовому уполномоченному в России стало обязательным с 1 июня 2019 года. Сначала он рассматривал споры, связанные только с автострахованием, а с 28 ноября к нему стали обращаться потребители и других страховых услуг, за исключением ОМС.
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