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США призвали Китай освободить осужденного пастора
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РИА Новости

США призвали Китай освободить осужденного пастора

04:04 01.01.2020
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© AP Photo / Andy WongПолиция у здания суда в городе Хэфэй, провинция Аньхой, КНР
Полиция у здания суда в городе Хэфэй, провинция Аньхой, КНР
© AP Photo / Andy Wong
Полиция у здания суда в городе Хэфэй, провинция Аньхой, КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. США призвали КНР освободить осужденного протестантского пастора Ван И, приговоренного китайским судом к 9 годам тюрьмы.
Ван И, руководитель неофициального церковного объединения, был ранее признан виновным в подрывной деятельности против государства и незаконном ведении бизнеса.
"Мы возмущены тем, что пастор Ван И, лидер "Церкви завета раннего дождя" в Чэнду, был приговорен к девяти годам тюрьмы после секретного процесса в связи с его мирными выступлениями за религиозную свободу. Мы призываем немедленно освободить его безо всяких условий", - заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Она напомнила, что Ван И, как и десятки прихожан его церкви, были задержаны в декабре 2018 года. По ее словам, на суде над пастором не присутствовали адвокаты обвиняемого.
"Это еще один пример того, что Пекин все более интенсивно подавляет китайских христиан и членов других религиозных объединений. Мы продолжаем призывать Пекин соблюдать свои международные обязательства и обещания, данные в его собственной конституции", - заявила Ортагус.
США регулярно обвиняют КНР в преследовании неофициальных религиозных объединений и религиозных меньшинств. Пекин эти обвинения отрицает.
Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
3 апреля 2018, 08:40Религия и мировоззрение
Китай намерен бороться с попытками подорвать режим извне при помощи религии
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Морган ОртагусКитайСШАВ мире
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