США призвали Китай освободить осужденного пастора

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. США призвали КНР освободить осужденного протестантского пастора Ван И, приговоренного китайским судом к 9 годам тюрьмы.

Ван И, руководитель неофициального церковного объединения, был ранее признан виновным в подрывной деятельности против государства и незаконном ведении бизнеса.

"Мы возмущены тем, что пастор Ван И, лидер "Церкви завета раннего дождя" в Чэнду, был приговорен к девяти годам тюрьмы после секретного процесса в связи с его мирными выступлениями за религиозную свободу. Мы призываем немедленно освободить его безо всяких условий", - заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Она напомнила, что Ван И, как и десятки прихожан его церкви, были задержаны в декабре 2018 года. По ее словам, на суде над пастором не присутствовали адвокаты обвиняемого.

"Это еще один пример того, что Пекин все более интенсивно подавляет китайских христиан и членов других религиозных объединений. Мы продолжаем призывать Пекин соблюдать свои международные обязательства и обещания, данные в его собственной конституции", - заявила Ортагус.