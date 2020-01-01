США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

Ранее телеканал Fox News сообщил, что к переброске в Кувейт готовится входящая в состав дивизии бригада быстрого реагирования, которая насчитывает четыре тысячи военных.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".