США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель Госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку солдатам, охраняющим посольство в Ираке, уже были переброшены 100 морских пехотинцев из Кувейта.
"Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно, дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней", — написал глава Пентагона в Twitter. Он добавил, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что к переброске в Кувейт готовится входящая в состав дивизии бригада быстрого реагирования, которая насчитывает четыре тысячи военных.
Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".