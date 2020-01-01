Трамп противопоставил атаки на дипмиссии США в Ираке и Бенгази

Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта.