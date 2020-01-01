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Трамп противопоставил атаки на дипмиссии США в Ираке и Бенгази
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РИА Новости

Трамп противопоставил атаки на дипмиссии США в Ираке и Бенгази

03:50 01.01.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в выгодном свете противопоставил реакцию американских властей на инцидент вокруг посольства в Ираке нападению на консульство в ливийском Бенгази в 2012 году.
"Анти-Бенгази!" - написал Трамп в Twitter.
При нападении на американское консульство в сентябре 2012 года в Бенгази в Ливии погиб американский посол и еще три гражданина США. Трамп многократно критиковал предыдущую администрацию президента Барака Обамы за несвоевременную реакцию на нападение и предположительные попытки скрыть серьезность произошедшего.
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта.
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Дональд ТрампБарак ОбамаЛивияИракБенгазиСШАВ мире
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