Трамп противопоставил атаки на дипмиссии США в Ираке и Бенгази

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в выгодном свете противопоставил реакцию американских властей на инцидент вокруг посольства в Ираке нападению на консульство в ливийском Бенгази в 2012 году.
"Анти-Бенгази!" - написал Трамп в Twitter.
При нападении на американское консульство в сентябре 2012 года в Бенгази в Ливии погиб американский посол и еще три гражданина США. Трамп многократно критиковал предыдущую администрацию президента Барака Обамы за несвоевременную реакцию на нападение и предположительные попытки скрыть серьезность произошедшего.
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта.