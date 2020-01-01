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2020-01-01T14:33+0300
https://ria.ru/20200101/1563056232.html
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/02/1562710260_0:36:2965:1704_1036x0_80_0_0_4541e74477d6b26f0c2ad13a9ab025a6.jpg
РИА Новости

"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья

03:44 01.01.2020 (обновлено: 14:33 01.01.2020)
143198
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики. Об этом радио Sputnik рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик.
После праздников, таких как Новый год, очень многие страдают от похмелья — и в России это не редкость. Наступающее наутро мучительное состояние является прямым следствием излишнего употребления алкоголя накануне.
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По статистике, большинство вызовов врачей в праздничные дни происходит именно из-за злоупотребления спиртными напитками. Тиосульфат натрия может помочь не дойти "до ручки", отмечает Лущик.
"Могу посоветовать одно средство — это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством перед новогодними праздниками", — рассказал гомеопат.
Тиосульфат натрия используется для лечения алкоголизма — длительное употребление этого вещества под присмотром врачей может полностью отвратить человека от спиртного. В малых дозах он считается эффективным средством, которое помогает не перейти черту с алкоголем.
Проблема тиосульфата натрия заключается только в том, что это вещество имеет ряд побочных эффектов. Если переборщить с дозировкой, то гарантированно возникают диарея и тошнота. Для тех, кто не готов рисковать, Лущик рассказал о менее радикальных средствах борьбы с алкогольным отравлением на праздники.
"Надо стараться придерживаться меры и не перебарщивать с алкоголем. Если уж что-то пошло не так, то надо больше пить воды", — советует кандидат биологических наук.
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Новый год—2020Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
гомеопатия лженаука.
1 января, 05:57
Vladislav Agafonov
3560006
В статье ошибка: вместо "врач-гомеопат" следует писать "врач-шарлатан"
1 января, 13:14
Alexey Zelenskiy
1100001
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