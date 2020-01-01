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https://ria.ru/20200101/1563056130.html
СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат
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РИА Новости

СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат

03:22 01.01.2020 (обновлено: 03:23 01.01.2020)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniПротестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
© REUTERS / Thaier al-Sudani
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пентагон после нападения протестующих на посольство США в Багдаде готовится срочно перебросить в регион до 4 тысяч десантников, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку солдатам, охраняющим посольство в Ираке, были переброшены 100 морских пехотинцев из Кувейта.
Он приложил фотографии, на которых, по его словам, запечатлены все четверо мужчин. По заявлению Помпео, фото сняты возле посольства США.
Аль-Мухандис возглавляет шиитское ополчение "Силы народной мобилизации" в Ираке, а Хазали возглавляет шиитские отряды, известные в США как "Специальные группы". Хади аль-Амири возглавляет "Организацию Бадра" - военное крыло Верховного Совета исламской революции в Ираке. Аль-Файяд — иракский политик, бывший глава Совета национальной безопасности и руководитель "Сил народной мобилизации".
Протестующие у посольства США в Багдаде
Вчера, 23:25
Морские пехотинцы прибыли к посольству США в Ираке
По словам источников, приказ о подготовке к срочной передислокации в Кувейт получила 82-я воздушно-десантная дивизия ВС США, базирующаяся на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Отмечается, что 500 десантников уже находятся на пути в Кувейт. Входящая в состав дивизии бригада быстрого реагирования, которая насчитывает 4 тысячи военных, готовится к переброске.
Ожидается, что Пентагон официально объявит о передислокации в ближайшее время, сообщает телеканал.
Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
03:13
Помпео обвинил "иранских подручных" в нападении на посольство США
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