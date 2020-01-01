СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат

Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пентагон после нападения протестующих на посольство США Багдаде готовится срочно перебросить в регион до 4 тысяч десантников, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.

Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку солдатам, охраняющим посольство в Ираке, были переброшены 100 морских пехотинцев из Кувейта.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 декабря 2019 г.

Он приложил фотографии, на которых, по его словам, запечатлены все четверо мужчин. По заявлению Помпео, фото сняты возле посольства США.

Аль-Мухандис возглавляет шиитское ополчение "Силы народной мобилизации" в Ираке, а Хазали возглавляет шиитские отряды, известные в США как "Специальные группы". Хади аль-Амири возглавляет "Организацию Бадра" - военное крыло Верховного Совета исламской революции в Ираке. Аль-Файяд — иракский политик, бывший глава Совета национальной безопасности и руководитель "Сил народной мобилизации".

По словам источников, приказ о подготовке к срочной передислокации в Кувейт получила 82-я воздушно-десантная дивизия ВС США, базирующаяся на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Отмечается, что 500 десантников уже находятся на пути в Кувейт. Входящая в состав дивизии бригада быстрого реагирования, которая насчитывает 4 тысячи военных, готовится к переброске.

Ожидается, что Пентагон официально объявит о передислокации в ближайшее время, сообщает телеканал.