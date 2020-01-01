Помпео обвинил "иранских подручных" в нападении на посольство США

Он приложил фотографии, на которых, по его словам, запечатлены все четверо мужчин. По заявлению Помпео, фото сняты возле посольства США.

Аль-Мухандис возглавляет шиитское ополчение "Силы народной мобилизации" в Ираке, а Хазали возглавляет шиитские отряды, известные в США как "Специальные группы". Хади аль-Амири возглавляет "Организацию Бадра" - военное крыло Верховного Совета исламской революции в Ираке. Аль-Файяд — иракский политик, бывший глава Совета национальной безопасности и руководитель "Сил народной мобилизации".

Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам США, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта. По данным Fox News, в ближайшие дни подкрепление может составить до 4 тысяч военнослужащих.