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Помпео обвинил "иранских подручных" в нападении на посольство США
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РИА Новости

Помпео обвинил "иранских подручных" в нападении на посольство США

03:13 01.01.2020 (обновлено: 03:25 01.01.2020)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniПротестующие у посольства США в Багдаде
Протестующие у посольства США в Багдаде
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Протестующие у посольства США в Багдаде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил четырех "террористов и иранских подручных" в нападении на посольство США в Багдаде.
"Сегодняшнее нападение организовали террористы Абу Махди аль-Мухандис и Каис аль-Хазали, а помогали иранские подручные Хади аль-Амари и Фалех аль-Файяд", - заявил Помпео в Twitter.
Он приложил фотографии, на которых, по его словам, запечатлены все четверо мужчин. По заявлению Помпео, фото сняты возле посольства США.
Аль-Мухандис возглавляет шиитское ополчение "Силы народной мобилизации" в Ираке, а Хазали возглавляет шиитские отряды, известные в США как "Специальные группы". Хади аль-Амири возглавляет "Организацию Бадра" - военное крыло Верховного Совета исламской революции в Ираке. Аль-Файяд — иракский политик, бывший глава Совета национальной безопасности и руководитель "Сил народной мобилизации".
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам США, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта. По данным Fox News, в ближайшие дни подкрепление может составить до 4 тысяч военнослужащих.
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