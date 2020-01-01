Боливия направит в Испанию спецпредставителя для решения дипконфликта

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правительство Правительство Боливии направит в Испанию высокопоставленного представителя, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать дипломатический конфликт между двумя странами, сообщил боливийский МИД

Ранее в Боливии были объявлены персонами нон грата два дипломата Испании, участвовавшие в инциденте у резиденции посла Мексики - им дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Испания в ответ немедленно объявила нежелательным нахождение на своей территории трёх боливийских дипломатов.

"Боливия стремится найти выход из этого тупика в кратчайшие сроки и сохранить тесные связи с Испанией в рамках традиционного уважения и дружбы, которые их всегда отличали. Для этого конституционное правительство Боливии аккредитует в своем посольстве в Мадриде высокопоставленного дипломата", - говорится в коммюнике.

Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".

Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики. По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.