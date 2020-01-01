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2020-01-01T02:59+0300
https://ria.ru/20200101/1563056036.html
Боливия направит в Испанию спецпредставителя для решения дипконфликта
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РИА Новости

Боливия направит в Испанию спецпредставителя для решения дипконфликта

02:59 01.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид города Ла-Пас
Вид города Ла-Пас
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид города Ла-Пас. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правительство Боливии направит в Испанию высокопоставленного представителя, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать дипломатический конфликт между двумя странами, сообщил боливийский МИД.
Ранее в Боливии были объявлены персонами нон грата два дипломата Испании, участвовавшие в инциденте у резиденции посла Мексики - им дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Испания в ответ немедленно объявила нежелательным нахождение на своей территории трёх боливийских дипломатов.
"Боливия стремится найти выход из этого тупика в кратчайшие сроки и сохранить тесные связи с Испанией в рамках традиционного уважения и дружбы, которые их всегда отличали. Для этого конституционное правительство Боливии аккредитует в своем посольстве в Мадриде высокопоставленного дипломата", - говорится в коммюнике.
Мехико
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Мексика отзывает посла в Боливии после дипломатического скандала
Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".
Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики. По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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