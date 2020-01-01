Помпео ответил на заявления КНДР о разработке стратегического оружия

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. США надеются, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "пойдет другим курсом", заявил госсекретарь США Майк Помпео в ответ на заявления КНДР.
"Мы по-прежнему надеемся, что председатель Ким изберет другой курс", - сказал Помпео в интервью Fox News.
"Надеюсь, что он (Ким Чен Ын — ред.) изберет мир и процветание, а не конфликт и войну", - добавил Помпео.
Также госсекретарь дал интервью CBS, в котором напомнил, что Ким Чен Ын дал обещания президенту Дональду Трампу. По его словам, если северокорейский лидер лидер нарушит обещания, это будет "разочаровывающим обстоятельством".
Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи. Он также заявил, что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
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