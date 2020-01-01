Ким Чен Ын заявил об "увеличивающейся мощи" КНДР и "беспомощности" США

"Чем дольше США тянут время, делают неясными результаты переговоров КНДР-США, тем более беспомощны они будут перед непредсказуемо увеличивающейся мощью КНДР, тем в более отчаянном положении они окажутся", - заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на четвертом дне пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Первый день 5-ого пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. Позже КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий, а затем и четвертый дни. Заседание закончилось 31 января.