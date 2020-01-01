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Ким Чен Ын заявил об "увеличивающейся мощи" КНДР и "беспомощности" США
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РИА Новости

Ким Чен Ын заявил об "увеличивающейся мощи" КНДР и "беспомощности" США

02:30 01.01.2020 (обновлено: 06:57 01.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что чем дольше США тянут время, тем более беспомощны они будут перед мощью КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство ЦТАК.
"Чем дольше США тянут время, делают неясными результаты переговоров КНДР-США, тем более беспомощны они будут перед непредсказуемо увеличивающейся мощью КНДР, тем в более отчаянном положении они окажутся", - заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на четвертом дне пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР.
Первый день 5-ого пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. Позже КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий, а затем и четвертый дни. Заседание закончилось 31 января.
Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК ТПК в течение семи часов выступал со сводным докладом о строительстве государства, развитии экономики и вооруженных сил. В докладе лидер КНДР осветил всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".
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