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В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
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РИА Новости

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств

02:25 01.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт обслуживает посетителя в аптеке в Москве
Фармацевт обслуживает посетителя в аптеке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фармацевт обслуживает посетителя в аптеке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов расширяется на 23 позиции, всего в него включено 758 препаратов, соответствующее постановление в октябре подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что, несмотря на расширение перечня на 23 позиции, новых лекарств в нем будет 24 - один из включенных в список препаратов заменят.
Среди новых препаратов восемь противоопухолевых, четыре препарата от бронхиальной астмы, три – антибиотики и противогрибковые средства, по два – для лечения гепатита С и ревматоидного артрита, по одному - для лечения сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и лекарство для диагностики магнитно-резонансной томографии.
По словам Голиковой, почти 70% препаратов из нового перечня производятся в России.
В соответствии с распоряжением правительства расширяется и список лекарств, которые могут получать льготники – дополнен перечень дорогостоящих препаратов, причем ряд лекарств предназначен для лечения сложных и высокозатратных нозологий.
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Кроме того, с 1 января также вступает в силу закон о штрафах за внесение ложных данных в систему мониторинга лекарств. За несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга лекарств предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Планировалось также, что с 1 января 2020 года вступит в силу закон об обязательной маркировке лекарств, однако мониторинг готовности к обязательной маркировке показал, что большинство аптечных организаций к переходу на новую систему не готовы. В связи с этим ряд депутатов Госдумы внесли законопроект, предусматривающий переходный период для введения маркировки. Закон был принят в середине декабря и введение обязательной маркировки перенесли на полгода – на 1 июля.
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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