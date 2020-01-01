В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов расширяется на 23 позиции, всего в него включено 758 препаратов, соответствующее постановление в октябре подписал премьер-министр России Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов расширяется на 23 позиции, всего в него включено 758 препаратов, соответствующее постановление в октябре подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что, несмотря на расширение перечня на 23 позиции, новых лекарств в нем будет 24 - один из включенных в список препаратов заменят.

Среди новых препаратов восемь противоопухолевых, четыре препарата от бронхиальной астмы, три – антибиотики и противогрибковые средства, по два – для лечения гепатита С и ревматоидного артрита, по одному - для лечения сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и лекарство для диагностики магнитно-резонансной томографии.

По словам Голиковой, почти 70% препаратов из нового перечня производятся в России.

В соответствии с распоряжением правительства расширяется и список лекарств, которые могут получать льготники – дополнен перечень дорогостоящих препаратов, причем ряд лекарств предназначен для лечения сложных и высокозатратных нозологий.

Кроме того, с 1 января также вступает в силу закон о штрафах за внесение ложных данных в систему мониторинга лекарств. За несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга лекарств предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.