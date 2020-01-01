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КНДР не будет односторонне соблюдать мораторий на ядерные испытания
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РИА Новости

КНДР не будет односторонне соблюдать мораторий на ядерные испытания

02:19 01.01.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanВоенный парад в Пхеньяне
Военный парад в Пхеньяне
© AP Photo / Ng Han Guan
Военный парад в Пхеньяне . Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимает никаких ответных мер, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын заявил, что КНДР остановила ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США и закрыла ядерные полигоны, но за прошедшие два года США не представили никаких ответных действий.
"США не то что не предприняли ответных действий, они ещё и поставляли Южной Корее передовое оружие, создавая угрозу для нас, и ввели несколько десятков отдельных санкционных мер против КНДР … В такой ситуации исчезли основания оставаться односторонне связанными публичными обещаниями, это портит и международные усилия по сокращению и предотвращению распространения ядерных вооружений", - заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на четвертом дне пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР.
Ким Чен Ын также заявил, что "не позволит злоупотреблять диалогом", и если США не ликвидируют свою враждебную политику в отношении КНДР, "денуклеаризации КНДР не будет никогда". Но он отметил, что направление развития КНДР может измениться в зависимости от позиции США.
Глава КНДР Ким Чен Ын
01:14
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова были достигнуты на первом в истории саммите лидеров США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре.
Первый день 5-ого пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. Позже КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий, а затем и четвертый дни. Заседание закончилось 31 января.
Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК ТПК в течение семи часов выступал со сводным докладом о строительстве государства, развитии экономики и вооруженных сил. В докладе лидер КНДР осветил всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Вчера, 05:43
Ким Чен Ын заявил об ответных мерах для защиты суверенитета КНДР
3110202
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Центральное телеграфное агентство КореиКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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