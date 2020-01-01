КНДР не будет односторонне соблюдать мораторий на ядерные испытания

Ким Чен Ын заявил, что КНДР остановила ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США и закрыла ядерные полигоны, но за прошедшие два года США не представили никаких ответных действий.

"США не то что не предприняли ответных действий, они ещё и поставляли Южной Корее передовое оружие, создавая угрозу для нас, и ввели несколько десятков отдельных санкционных мер против КНДР … В такой ситуации исчезли основания оставаться односторонне связанными публичными обещаниями, это портит и международные усилия по сокращению и предотвращению распространения ядерных вооружений", - заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на четвертом дне пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Ким Чен Ын также заявил, что "не позволит злоупотреблять диалогом", и если США не ликвидируют свою враждебную политику в отношении КНДР, "денуклеаризации КНДР не будет никогда". Но он отметил, что направление развития КНДР может измениться в зависимости от позиции США.

Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова были достигнуты на первом в истории саммите лидеров США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре.

Первый день 5-ого пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. Позже КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий, а затем и четвертый дни. Заседание закончилось 31 января.