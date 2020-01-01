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В России выросли ставки акцизов на табак
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РИА Новости

В России выросли ставки акцизов на табак

02:07 01.01.2020 (обновлено: 06:52 01.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ставки акцизов на табак в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса.
Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2020 году повысилась на 4% и составила 1,966 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,671 тысячи рублей за тысячу штук.
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С 1 января на 4% выросла ставка акциза на трубочный, курительный, кальянный, жевательный, сосательный, нюхательный табак, она достигла 3,172 тысячи рублей за килограмм.
Ставка акциза для сигар повысилась на 3,86% (215 рублей за штуку), для сигарилл, биди и кретек — на 3,98% (3,055 тысячи рублей за тысячу штук), для нагревательного табака — на 3,99% (6,04 тысячи рублей за килограмм), для электронных систем доставки никотина — на 4,17% (50 рублей за штуку), для жидкостей к данным системам — на 8,33% (13 рублей за миллилитр).
В этом году увеличение ставок акцизов внесет относительно небольшой вклад в рост стоимости табачной продукции, рассказал РИА Новости руководитель отраслевого информационного агентства "Русский табак" Максим Королев.

"Что касается сигарет, повышение ставок акциза в разумных пределах - около 4% - это намного более щадящий режим, чем в прошлые годы, когда (показатель - ред.) повышали до 40% за один раз. На фоне других причин для повышения цен это влияние будет не очень большим", — сказал он.

Среди других причин подорожания сигарет в новом году Королев назвал запуск цифровой маркировки и "большие налоговый претензии к табачной индустрии" в 2019 году. "Поэтому цены вырастут значительно, уж никак не меньше роста по 25% в год, который мы наблюдали последние 3-4 года по Росстату. Я думаю, что можно прогнозировать как минимум такое же повышение. Может быть, и больше, если появятся какие-то новые причины", — заявил Королев.
Следующее повышение ставок на табачную продукцию произойдет с 1 января 2021 года.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
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