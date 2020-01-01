РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах

Там добавили, что до вступления новых правил в силу эту услугу предоставляли на безвозмездной основе на 80 вокзалах. На остальных бесплатно воспользоваться туалетом можно было, предъявив билет на поезд, который прибыл на станцию не более часа назад либо отправится в течение трех часов.