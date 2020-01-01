Названа смертельная опасность неправильного сна

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Люди, которые спят более одиннадцати часов или менее четырех часов в день, более подвержены легочному фиброзу, чем те, кто уделяет сну семь часов в сутки. К такому выводу пришли ученые из университетов Оксфорда, Ньюкасла-апон-Тайн и Люди, которые спят более одиннадцати часов или менее четырех часов в день, более подвержены легочному фиброзу, чем те, кто уделяет сну семь часов в сутки. К такому выводу пришли ученые из университетов Манчестера Университетского колледжа Лондона , сообщает MedicalXpress

Отмечается, что речь идет о заболевании, при котором на органах появляются рубцы, нарушающие функцию дыхания. По словам исследователей, ежегодно от него в Великобритании умирают пять тысяч человек.

В исследовании говорится, что оптимальная продолжительность сна — семь часов. Проводя регулярно во сне четыре часа или меньше, человек удваивает шанс заболеть легочным фиброзом. Те, кто спит одиннадцать часов или дольше, его утраивают.

Кроме того, в группе риска находятся люди, которые любят ложиться спать поздно ночью или же работают посменно. При этом они подвержены заболеванию меньше, чем те, кто спит больше или меньше нормы.