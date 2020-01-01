Лазарев объяснил, почему не победил на Евровидении

"После участия в 2016 году я честно заведомо не испытывал больших иллюзий насчет победы России в 2019, так как понимал политический настрой "соседей" к нашей стране", — написал артист.

В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.