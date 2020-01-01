Лазарев объяснил, почему не победил на Евровидении

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
"После участия в 2016 году я честно заведомо не испытывал больших иллюзий насчет победы России в 2019, так как понимал политический настрой "соседей" к нашей стране", — написал артист.
Он признался, что, несмотря на это, он все же согласился на предложение телеканала "Россия" вновь представить свою страну на международном конкурсе. В итоге, добавил Лазарев, он не пожалел о своем выборе, поскольку ему все равно удалось "вернуть Россию в лидеры" Евровидения и привезти бронзу.
В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.