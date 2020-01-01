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В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств
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РИА Новости

В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств

01:51 01.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 1 янв – РИА Новости. В состав Совета Безопасности ООН в среду войдут пять новых государств, в то же время пять непостоянных членов покинут СБ – в январе председателем в Совбезе будет Вьетнам.
Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.
Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето.
Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018-2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР - на 2019-2020 годы.
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Таким образом полномочия Экваториальной Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Перу и Польши 31 декабря истекли. С 1 января их место в СБ ООН займут Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Председательство в Совбезе в январе перешло от США к Вьетнаму. В предыдущий раз Вьетнам был членом СБ в 2008-2009 годах.
Как дали понять во вьетнамской миссии, в числе приоритетов республики в Совбезе в течение предстоящих двух лет будет проблема предотвращения и разрешения конфликтов. Кроме того, как ожидается, Вьетнам будет активно заниматься тематикой защиты гражданского населения и послевоенного восстановления, учитывая опыт пережитой войны. Также одним из приоритетов республики будет борьба с проблемой изменения климата.
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Совет Безопасности ООНЭстонияВьетнамНигерООНСент-Винсент и ГренадиныВ мире
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