В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств

ООН, 1 янв – РИА Новости. В состав В состав Совета Безопасности ООН в среду войдут пять новых государств, в то же время пять непостоянных членов покинут СБ – в январе председателем в Совбезе будет Вьетнам

Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.

США, Великобритания, Китай и Постоянные члены: Россия Франция . Они обладают правом вето.

Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018-2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР - на 2019-2020 годы.

Таким образом полномочия Экваториальной Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Перу и Польши 31 декабря истекли. С 1 января их место в СБ ООН займут Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.

Председательство в Совбезе в январе перешло от США к Вьетнаму. В предыдущий раз Вьетнам был членом СБ в 2008-2009 годах.