Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах

"Мы это сделали впервые в истории. В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право "людьми зваться". И 2020-й не будет исключением. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается", - заметил он.