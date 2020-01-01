Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям республики отметил, что в ходе президентских выборов в 2020 году белорусам предстоит определить свою судьбу и будущее суверенной страны.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала РИА Новости глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. При этом Лукашенко заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.
"Недавно проведенные (в ноябре 2019 года – ред.) парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Белоруссии", - заявил Лукашенко в обращении, которое транслировалось по белорусским телеканалам.
Президент также обратил внимание, что 2020-й станет юбилейным, двадцатым годом нового, третьего тысячелетия. По словам Лукашенко, итогом этого "активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства".
"Мы это сделали впервые в истории. В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право "людьми зваться". И 2020-й не будет исключением. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается", - заметил он.
Лукашенко констатировал, что в 2019 году позиции Белоруссии "серьезно укрепились и на международной арене, а уже завтра республика "возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах (в ЕАЭС и ОДКБ - ред.)". "Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов. Того, что отличает нас от других, - гостеприимство, миролюбие, доброжелательность, отзывчивость", - сказал глава государства.
Он также добавил, что 2019 год прошел под знаком 75-летия освобождения Белоруссии, а в 2020-м будет праздноваться 75 лет Великой Победы, "победы великого советского народа над нацизмом".
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