В Белоруссии пенсионный возраст повышается еще на полгода

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Очередной этап повышения пенсионного возраста состоялся в Очередной этап повышения пенсионного возраста состоялся в Белоруссии : выходить на пенсию граждане республики станут на шесть месяцев позже по сравнению с 2019 годом, таким образом, теперь для мужчин пенсионный возраст составляет 62 года, для женщин - 57.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях. В соответствии с документом, с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет.

Комментируя экономический эффект от повышения пенсионного возраста, в конце декабря 2019 года в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр труда и соцзащиты Белоруссии Ирина Костевич отметила, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения - это прежде всего возможность сохранить число людей трудоспособного возраста, уровень поступления пенсионных отчислений, а также смягчение дефицита рабочей силы на рынке труда.

По ее словам, повышение пенсионного возраста позволяет ежегодно повышать пенсии. "Если мы говорим про 2019 год, то средняя пенсия по возрасту за ноябрь составила 446 белорусских рублей (более 212 долларов). Она увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 50 белорусских рублей (почти 24 доллара). Если говорить в процентах, то рост составил более 13%", - отметила глава Минтруда.

Ранее белорусские власти отмечали, что страна может вернуться к вопросу повышения пенсионного возраста после полной реализации указа, то есть не раньше 2022 года. Однако впоследствии уточняли, что пока не прорабатывается никаких дополнительных решений по увеличению пенсионного возраста, в частности, для женщин в Белоруссии, что прошлым летом обсуждали ряд белорусских СМИ.