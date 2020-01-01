Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

"КНДР не прекратит и будет продолжать разработку стратегического оружия, необходимого для защиты страны, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена и на Корейском полуострове не будет установлен устойчивый мир … В скором времени мы покажем (всем – ред.) новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР", — заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на четвертом дне пленарного заседания Центрального комитета ТПК.

Первый день пятого пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына. На нем обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. В понедельник КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий и четвертый дни.