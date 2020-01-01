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Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
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РИА Новости

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

01:14 01.01.2020 (обновлено: 02:57 01.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Илья Питалев
Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.

"КНДР не прекратит и будет продолжать разработку стратегического оружия, необходимого для защиты страны, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена и на Корейском полуострове не будет установлен устойчивый мир … В скором времени мы покажем (всем – ред.) новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР", — заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на четвертом дне пленарного заседания Центрального комитета ТПК.

Первый день пятого пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына. На нем обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. В понедельник КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий и четвертый дни.
Ким Чен Ын в ходе третьего дня заседания в течение семи часов выступал со сводным докладом о строительстве государства, развитии экономики и вооруженных сил. Лидер КНДР осветил всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".
Как сообщали южнокорейские эксперты, Ким Чен Ын может заменить новогоднее обращение к нации на постановление пленума.
Лидер КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке
30 декабря 2019, 02:21
Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
9663028
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Северная КореяКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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