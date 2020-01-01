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Новый год—2020
2020-01-01T09:09+0300
https://ria.ru/20200101/1563055228.html
Путин поздравил россиян с новым 2020 годом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/83/1563058317_0:216:3072:1943_1036x0_80_0_0_e308219cea1e388602f8b6760d39c5fb.jpg
РИА Новости

Путин поздравил россиян с новым 2020 годом

00:45 01.01.2020 (обновлено: 09:09 01.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Президент России, в частности, отметил в своем обращении, что будущее страны зависит от "усилий и вклада каждого из нас".
Путин назвал нынешнее время "бурным, динамичным и противоречивым", однако люди, по его словам, могут и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась и чтобы всё в жизни менялось лишь к лучшему.
"Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей", — подчеркнул глава государства.
Отдельно Путин коснулся 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую предстоит отметить в наступившем году. Президент поздравил с Новым годом фронтовиков и тружеников тыла, а также людей старшего поколения.
Президент пожелал людям, чтобы в их домах навсегда поселилось счастье взаимопонимания, которое поможет преодолеть все трудности и сплотит поколения.
"Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — сказал глава государства.
В завершение Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания.
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Новый год—2020Владимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Лучше бы он этого не делал, а тихо ушел в отставку под новый год. Его поздравления звучат издевкой.
1 января, 02:09
Василий Кнутт
2500000
А народ надеялся, что он повторит подвиг Ельцина... Слабоват оказался, малодушен.
1 января, 03:36
Ф.Ферапонтиков .
2100000
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