Путин поздравил россиян с новым 2020 годом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Президент России, в частности, отметил в своем обращении, что будущее страны зависит от "усилий и вклада каждого из нас".
Путин назвал нынешнее время "бурным, динамичным и противоречивым", однако люди, по его словам, могут и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась и чтобы всё в жизни менялось лишь к лучшему.
"Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей", — подчеркнул глава государства.
Отдельно Путин коснулся 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую предстоит отметить в наступившем году. Президент поздравил с Новым годом фронтовиков и тружеников тыла, а также людей старшего поколения.
Президент пожелал людям, чтобы в их домах навсегда поселилось счастье взаимопонимания, которое поможет преодолеть все трудности и сплотит поколения.
"Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — сказал глава государства.
В завершение Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания.