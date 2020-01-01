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Новый год—2020
2020-01-01T00:38+0300
https://ria.ru/20200101/1563055153.html
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:434:2047:1585_1036x0_80_0_0_d7b26cb70d88c589b5a4f3762bdcb2f1.jpg
РИА Новости

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

00:38 01.01.2020
421648
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", — отмечается в сообщении в инстаграме артистки.
Автор публикации также передает пожелания здоровья и благополучия от Заворотнюк и ее семьи.
"Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!" — говорится в посте.
Новости о серьезном заболевании Заворотнюк начали появляться в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.
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Новый год—2020Шоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкОбщество
Популярные комментарии
Откуда столько зла и желчи? А Анастасии и ее родным и близким - здоровья и счастья в Новом году и вообще всегда!
1 января, 01:55
Європейський експерт
75011010
То кричат оставьте Заворотнюк в покое, теперь когда о ней забыли, сами дают о себе знать-дескать мы вам благодарны и т.д. Вы уж как то определитесь-болеете или нет, хотите разговоров ? Или только восхваления хотите-так не бывает да и вы не такая уж звезда как о себе вообразили. Ну поговорили и забыли, все успокоились-а теперь испугались что забыли?
1 января, 07:15
dd.rwk
35100122
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