Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Автор публикации также передает пожелания здоровья и благополучия от Заворотнюк и ее семьи.

Новости о серьезном заболевании Заворотнюк начали появляться в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.