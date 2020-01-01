Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", — отмечается в сообщении в инстаграме артистки.
Автор публикации также передает пожелания здоровья и благополучия от Заворотнюк и ее семьи.
"Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!" — говорится в посте.
Новости о серьезном заболевании Заворотнюк начали появляться в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.
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