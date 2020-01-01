Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану за нападения на американцев

Ранее протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает.

"Посольство США в Ираке в безопасности уже несколько часов! Многие из наших замечательных военнослужащих и самое смертоносное оружие в мире немедленно бросились на помощь. Спасибо президенту и премьер-министру Ирака за стремительное реагирование по нашей просьбе", -Трамп. Ранее Пентагон подтвердил, что США перебросили морских пехотинцев из Кувейта в подкрепление военнослужащим, охраняющим посольство в Багдаде.

Ранее протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает.

Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".