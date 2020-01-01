Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану за нападения на американцев

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану, если кто-то из американцев в Ираке пострадает от нападений.
"Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо из наших объектов. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. Счастливого нового года!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает.
"Посольство США в Ираке в безопасности уже несколько часов! Многие из наших замечательных военнослужащих и самое смертоносное оружие в мире немедленно бросились на помощь. Спасибо президенту и премьер-министру Ирака за стремительное реагирование по нашей просьбе", - написал Трамп. Ранее Пентагон подтвердил, что США перебросили морских пехотинцев из Кувейта в подкрепление военнослужащим, охраняющим посольство в Багдаде.
Ранее протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает.
Как сообщили РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".