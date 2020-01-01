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Новый год—2020
2020-01-01T00:33+0300
https://ria.ru/20200101/1563055101.html
Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
https://cdn24.img.ria.ru/images/150944/25/1509442553_0:0:2619:1473_1036x0_80_0_0_503bddc77206cb00fef48024428d191f.jpg
РИА Новости

Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

00:33 01.01.2020
1871
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПарковка в Москве
Парковка в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Парковка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной, плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам, сообщается на сайте администратора московского парковочного пространства.
"В новогодние праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час… Отметим, что плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам", - говорится в сообщении.
Так как новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое число людей, поэтому автомобилистов просят быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам мероприятий.
LIVE: Новогодние гуляния в Москве
00:07
Новогодние торжества в Москве. Прямая трансляция
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Новый год—2020ПарковкаМоскваОбщество
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