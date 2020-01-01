Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

"В новогодние праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час… Отметим, что плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам", - говорится в сообщении.