МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной, плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам, сообщается на сайте администратора московского парковочного пространства.
"В новогодние праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час… Отметим, что плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам", - говорится в сообщении.
Так как новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое число людей, поэтому автомобилистов просят быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам мероприятий.