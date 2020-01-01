Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора

Такую же систему сбора мусора планируют внедрить в социальных учреждениях. По мнению властей, раздельный сбор мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения на мусорных полигонах. При этом штрафов для людей, не желающих сортировать мусор, власти обещали не устанавливать.

Помимо этого, на всех площадках накопления твердых коммунальных отходов в жилом секторе завершена установка информационных стендов о программе. Осенью москвичи приняли участие в голосовании на тему перехода на раздельный сбор отходов. Почти 90% поддержали переход Москвы на раздельный сбор мусора. Четверть из них отметили, что уже сортируют отходы дома, а более половины опрошенных планируют это делать, когда в их дворах появятся контейнеры.