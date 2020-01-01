МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора, соответствующее постановление приняло правительство столицы в июне 2019 года.
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев в июле на Московском урбанистическом форуме заявил, что с первого января 2020 года на всех площадках накопления твердых коммунальных отходов в жилом секторе столицы и рядом с объектами соцсферы установят бак синего цвета, специально отбрендированный. Туда горожане смогут складывать так называемые полезные компоненты вторичного сырья: пластик, алюминиевые банки, картон, бумагу. Кроме того, на площадках установят бак серого цвета, куда можно будет выбрасывать смешанные отходы.
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Такую же систему сбора мусора планируют внедрить в социальных учреждениях. По мнению властей, раздельный сбор мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения на мусорных полигонах. При этом штрафов для людей, не желающих сортировать мусор, власти обещали не устанавливать.
Помимо этого, на всех площадках накопления твердых коммунальных отходов в жилом секторе завершена установка информационных стендов о программе. Осенью москвичи приняли участие в голосовании на тему перехода на раздельный сбор отходов. Почти 90% поддержали переход Москвы на раздельный сбор мусора. Четверть из них отметили, что уже сортируют отходы дома, а более половины опрошенных планируют это делать, когда в их дворах появятся контейнеры.
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