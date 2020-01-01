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В США оштрафовали конспиролога, отрицающего стрельбу в школе
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РИА Новости

В США оштрафовали конспиролога, отрицающего стрельбу в школе

00:08 01.01.2020
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© РИА Новости / Лариса СаенкоТраур по жертвам стрельбы в школе Сэнди Хук
Траур по жертвам стрельбы в школе Сэнди Хук
© РИА Новости / Лариса Саенко
Траур по жертвам стрельбы в школе Сэнди Хук. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Суд в Техасе более чем на 100 тысяч долларов оштрафовал радиоведущего-конспиролога Алекса Джоунса, которого обвиняют в распространении информации, отрицающей стрельбу в школе Сэнди-Хук, сообщает издание Daily Beast.
Джоунс прибрел широкую известность как автор программы, где он критикует политику США и выдвигает разные теории происходящего, противоречащие официальным заявлениям Вашингтона. Например, он предположил, что стрельба в школе Сэнди-Хук в 2012 году, когда погибли 26 человек, была постановкой, а родственники выживших - проплаченные актеры. В этой связи в судах находится несколько исков к Джоунсу от семей погибших.
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Дело в Техасе рассматривается в связи с иском к Джоунсу со стороны Нила Хеслина (Neil Heslin), шестилетний сын которого стал жертвой трагедии в Сэнди-Хуке. По данным издания, в ходе предварительного разбирательства судья удовлетворил ходатайство истцов о финансовых санкциях против Джоунса в связи с неисполнением распоряжения представить документы и свидетелей. Суд также отклонил ходатайство самого Джоунса, просившего закрыть дело.
Кроме штрафа на Джоунса была наложена обязанность возместить судебные издержки. Общая сумма этих финансовых взысканий превышает 100 тысяч долларов. При этом рассмотрение дела по существу еще не начиналось.
В октябре суд присяжных в штате Висконсин обязал автора книги "Никто не погиб в Сэнди-Хук" (Nobody Died at Sandy Hook) выплатить 450 тысяч долларов отцу ребенка, ставшего жертвой массового убийства в школе Сэнди-Хук.
Стрельба в Сэнди Хук
14 декабря 2017, 06:30
Стрельба в начальной школе Сэнди Хук в США
582021
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Стрельба в Сэнди ХукСШАТехасВ мире
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