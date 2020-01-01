В США оштрафовали конспиролога, отрицающего стрельбу в школе

Дело в Техасе рассматривается в связи с иском к Джоунсу со стороны Нила Хеслина (Neil Heslin), шестилетний сын которого стал жертвой трагедии в Сэнди-Хуке. По данным издания, в ходе предварительного разбирательства судья удовлетворил ходатайство истцов о финансовых санкциях против Джоунса в связи с неисполнением распоряжения представить документы и свидетелей. Суд также отклонил ходатайство самого Джоунса, просившего закрыть дело.