"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. В своем обращении он отметил, что от усилия и вклада каждого зависит настоящее и будущее страны, будущее наших детей. "Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной", — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. В своем обращении он отметил, что от усилия и вклада каждого зависит настоящее и будущее страны, будущее наших детей. "Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной", — сказал глава государства.
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