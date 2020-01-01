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Новый год—2020
2020-01-01T10:17+0300
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"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годом
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РИА Новости
"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. В своем обращении он отметил, что от усилия и вклада каждого зависит настоящее и будущее страны, будущее наших детей. "Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной", — сказал глава государства.
2020-01-01T00:01+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=4275634&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156305/36/1563053631_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_8260a2babd624e85228fae448e254a84.jpg
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"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годом

00:01 01.01.2020 (обновлено: 10:17 01.01.2020)
19297
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. В своем обращении он отметил, что от усилия и вклада каждого зависит настоящее и будущее страны, будущее наших детей. "Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной", — сказал глава государства.
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Новый год—2020Новый ГодВладимир ПутинВидео
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