Гороскоп-2020: "Любую карму можно исправить"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Артем Буденный. Каждый раз на Новый год с телеэкранов звучат предсказания астрологов, СМИ публикуют различные гороскопы. Многие относятся к этому как к развлечению, но некоторые воспринимают вполне серьезно. Что думают об астрологии представители традиционных религий, влияет ли движение небесных тел на судьбу и может ли человек узнать свое будущее — в материале РИА Новости.

"Хорошую религию придумали индусы"

"Я знаю много людей, которые не смотрят в календари и живут нормально", — говорит ректор Буддийского университета в Иволгинском дацане в Бурятии геше Дымбрыл Дашибалданов. Астрология, по его словам, — это "инструмент", прикладная, а не основная "наука" буддизма, зародившегося в Индии в I тысячелетии до нашей эры.

Буддисты, в отличие от иудеев, христиан и мусульман, не верят в единого и всесильного Бога-Творца. Признавая обусловленность всего происходящего причинно-следственными связями, они говорят о множестве перерождений человека и отводят гороскопам и предсказаниям существенную роль. Однако ответственность за поступки, слова и мысли с индивидуума не снимается.

"Если у кого-то что-то случилось, виноват в этом только он сам. Например, в одном из рождений сделал плохо другому живому существу, причем необязательно человеку, — это может испортить карму. И даже привести к болезни. Поэтому когда в результате вычислений астрологов выявляются какие-то препятствия, мы говорим, что они — из-за негативной кармы", — поясняет буддийский ученый.

Считается, что карму можно изменить. Так, например, если есть угроза смерти, ламы рекомендуют обряд "спасения жизни": скажем, выкупить и отпустить пойманную рыбу. Правда, проверить "здесь и сейчас", очистилась ли карма, не получится.

"Но главное: любую карму удастся исправить, если человек по-настоящему раскается", — подчеркивает Дашибалданов.

Проблема в том, что не все готовы признавать свои ошибки, слабости, работать над собой и меняться. "Люди часто оправдывают себя, сваливают вину на другого", — сетует буддийский наставник. А ведь все традиционные религии сходятся в одном: без покаяния невозможно исправление.

И не зря говорят, что, пока человек не усвоил какой-то жизненный урок, ситуация будет повторяться. "Мы находимся в круговороте сансары и ходим по одним и тем же "дорожкам", потому что в сознании существуют негативные аспекты, — уточняет геше. — И чтобы выйти из этого круга, нужно жить не так, как диктует сансара. Например, нельзя гневаться или мстить, если тебе навредили".

"Никакого волшебства"

Астролог Марина работает в Москве в крупной компании, далекой от астрологических прогнозов, а в свободное время составляет натальные карты. Там указаны "характеристики" человека, которые неизменны всю жизнь. Она подмечает закономерности: "Если в карте значатся трудности в отношениях, так будет с любым партнером. Задача тут — решить свою проблему. Например, стать более сильным, ответственным".

В натальной карте содержатся проблемы, испытания — и, соответственно, конкретные задачи для духовного роста. "Ведь испытания всегда порождают сопротивление: никому не хочется решать эти сложные задачи. Чем труднее карта, тем выше задачи, которые стоят перед человеком… По моим ощущениям, душа так заточена, что движется вверх, к положительному, к развитию и самосознанию", — рассуждает собеседница агентства.

Марина утверждает, что "астрология — точная наука, а не гадание". Ведь в основе — объективная информация о расположении планет, месте и времени рождения человека. Данные о движении небесных тел, отмечает она, приведены "на каждый Божий день" — в многочисленных книгах, а в наши дни уже и в компьютерных программах. При этом Марина признает, что на результаты могут влиять как жизненный опыт, так и настроение астролога.

А еще Марина дает прогнозы. "Тут нет волшебства. Если человек хочет этим руководствоваться, действовать придется самому. Поэтому для мнительных и зависимых от чужого мнения людей, которые просто сидят, ничего не делают и ждут свадьбу через два года, это не подходит. А насчет даты смерти — я считаю, это вообще людям знать не нужно", — говорит она.

С религией астрология, по ее мнению, не связана. Хотя некоторые ее коллеги, как и буддисты, "верят в перерождение и большие задачи, которые душа понемногу реализует в каждом воплощении".

"Астрология дает людям свободу и уверенность в том, что они могут управлять своей жизнью", — полагает собеседница агентства. И все же в этом есть некоторый фатализм, рассуждает она, ведь "избежать трудностей не получится — определенный период в жизни все равно придется пережить". Но тут же оговаривается, что "сама не Бог" и знать этого наверняка не может.

"Промысел Божий всегда к добру"

Иначе относятся к гороскопам иудаизм, христианство и ислам — три авраамические религии, в которых проповедуется единобожие, а Авраам считается родоначальником народов. В целом они схожи в критической оценке астрологических прогнозов. Хотя иудеи признают влияние на человека небесных тел.

"Реинкарнация, астрология упоминаются в Каббале (мистическое течение в иудаизме. — Прим. ред.). Но это не относится к классическому учению иудаизма", — рассказывает президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

По его словам, человечество давно заметило влияние планет на людей. "Однако язычники в своем заблуждении приписывают этим силам автономность, называют богами и поклоняются им. А иудеи говорят, что у планет есть духовные покровители — ангелы, они посланники Бога, которые служат Ему, не имея свободы выбора", — уточняет Гольдшмидт.

В момент рождения человека, продолжает он, "проявляется власть определенной планеты, то есть ее ангела" — и это влияет на характер, на склонности к определенным болезням и другие особенности. "Чтобы быть успешным, надо с этим считаться", — полагает раввин.

"При этом Еврейский закон в принципе запрещает гадать. Поэтому использовать гороскоп, строить астрологические карты, чтобы предсказывать события или судьбу и действовать в соответствии с этим, нельзя — вне зависимости от того, насколько это эффективно", —подчеркивает он.

Астропрогноз, гадание и колдовство — это, по его словам, "внедрение в Провидение, в волю Божию". А это опасно, в частности, "эффектом бабочки".

Раввин пояснил, что духовные последствия такого вмешательства драматичны, потому что "человек может преуспеть "здесь", но пережить полный крах "там" (то есть после смерти). Кроме того, действуя по рекомендациям астролога, колдуньи или "шарлатанов, которые программируют" сознание, человек лишает себя права выбора, данного Богом.

"Бог действует по своим критериям, нам неизвестным, и может вмешиваться в жизнь человека, в причинно-следственные связи. Иногда Он проявляет милосердие, отменяя что-то плохое, а иногда допускает плохое, чтобы не случилось что-то худшее, о чем люди даже не догадываются. А промысел Божий — всегда к добру", — уверен Гольдшмидт.

По его словам, духовная сверхзадача человека — максимально приблизиться к Создателю, постичь Его волю, хотя до конца Он непостижим. "Прямого канала связи с Богом у нас нет, но есть знаки и люди. Мы — свидетели картины, которую показывает Всевышний, и должны понимать Божественный язык, делать выводы. Если же человек хочет услышать прямую речь Бога, единственное решение — изучить Священное Писание", — подытожил раввин.

Свобода выбора и молитва

Христиане также считают, что Творец создал человека по Своему образу и подобию и наделил свободой воли. А если верить в гороскопы, получается, что свободные Бог и человек на самом деле вовсе не свободны, так как должны сверять свои намерения и планы с предсказанием.

"Главный вопрос тут — в свободе. Вещи, животные, звезды не имеют свободы выбора, связаны детерминизмом, а Бог и человек могут выбирать. Поэтому отношение в Церкви к гороскопам, где все расписано заранее, однозначно отрицательное", — говорит ректор Института христианской психологии, психолог и священник протоиерей Андрей Лоргус.

А еще христиане верят, что Бог всемогущ, и то, что не может человек, доступно Богу. Например, Церковь хранит предания о чудесах, в том числе исцелениях и воскрешениях. А это не вписывается в "земную" картину мира и выходит за рамки любых предсказаний. Более того, в Церкви полагают, что без Божией помощи человек не способен полностью искоренить даже свои страсти (греховные наклонности). При этом все эти изменения возможны, если люди по собственной воле обращаются к Богу.

"Когда человек в молитве говорит: "я не знаю, что делать, Господи¸ направь, вразуми меня, чтобы я сделал правильный выбор", — он берет Бога в советчики, сотрудники, но не перекладывает на Него ответственность. А когда обращается к числам, к звездам — там нет ни сотрудничества, ни выбора, ни свободы, только добровольное подчинение простым закономерностям", — объясняет священник.

А патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одной из проповедей отмечает: "Если мы обращаемся к Господу с верой, искренне просим Его помочь и при этом не снимаем с себя ответственности за то, что должны сделать… Тогда синергия Божественного и человеческого приводит к разрешению самых трудных задач, к обретению выдающихся побед".

Помнить о свободе выбора и ответственности важно и в ситуации, когда духовник (духовный наставник) подсказывает, а порой и указывает, что делать, подчеркивает в беседе с РИА Новости Лоргус. "Бывают перегибы. Например, так называемое младостарчество — священник считает себя проводником Воли Божией, принимает решение за человека и берет на себя ответственность, которую сам потом нести не будет", — говорит он.

Допустим, человек спрашивает у батюшки, ехать ли ему в командировку в сложившихся обстоятельствах. Он хочет понять нравственную цену своего выбора и принять правильное с точки зрения божественного закона (заповедей) решение. "В нормальной ситуации духовник в этом случае может напомнить, что об этом говорит Евангелие, какова позиция Церкви, обратить внимание на риски и ответственность, а потом прибавить: "Тебе решать", — заключает Лоргус.

Когда "Бог не принимает молитвы"

"Ислам осуждает гороскопы. Звезды или планеты не могут влиять на судьбу. Есть мнение, что Бог не принимает молитву человека в течение сорока дней, если он обращается к астрологу", — рассказывает проректор Московского исламского института по учебной работе, имам мечети в Балашихе Раис Измаилов.

По его словам, нужно не сверяться с гороскопами и рекомендациями астрологов, а в молитве просить Всевышнего, чтобы Он помог понять, что полезно и правильно с духовной и материальной точек зрения. При этом цель у верующего должна быть одна: стремиться к Богу.

"И тогда Бог дает ответ — во сне, через "шестое чувство" — или жизнь сама развивается так, что ты понимаешь, подходит ли тебе выбранный ранее путь. Но сначала ты сам выбираешь дорогу, не перекладывая ответственность", — добавляет имам.

Он удивляется, как те, кто считают себя верующими в Бога, одновременно верят в гороскопы. А популярность гороскопов среди современников имам объясняет страхом перед ответственностью и желанием переложить ее на кого бы то ни было. "По слабости своей люди ищут легкие пути, а в результате становятся фаталистами, зависимыми от прогноза", — отмечает Измаилов.

Идеального плана нет

Последователи авраамических религий верят, что Бог создал человека свободным, способным принимать любые решения. Но тогда почему было изгнание из рая? Богословы полагают, что во многом потому, что люди не решились взять на себя ответственность за свои поступки и даже признаться в том, что ослушались Воли Божией: Адам валил все на Еву, которую "дал ему Бог", а Ева — на змея, ее искусившего.

"Когда вы предстанете на Суде Божием, Он спросит: "Почему ты так сделал?" Вы ответите: "духовник велел", "в гороскопе было написано" или "друг посоветовал"? Как вы думаете, Господь примет такие ответы?" — задается риторическим вопросом священник Андрей Лоргус.