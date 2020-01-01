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"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
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РИА Новости

"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году

08:00 01.01.2020
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© Из архива первого оперативного полка полиции ГУ МВД по г. МосквеСотрудники полиции в центре Москвы
Сотрудники полиции в центре Москвы
© Из архива первого оперативного полка полиции ГУ МВД по г. Москве
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. Толпы подвыпивших, рассеянные иностранные туристы, дерущиеся Деды Морозы и карманники — смену в ночь с 31-го на 1-е полицейские считают одной из самых напряженных. Ежегодно на усиленные дежурства заступают десятки тысяч патрульных. Корреспондент РИА Новости встретился с сотрудниками московской полиции и выяснил, как им работается, пока вся страна отмечает.

Праздник в оцеплении

Тем, кто в новогоднюю ночь дежурит на московских улицах, скучать не приходится. И хотя доступ на Красную площадь, как правило, ограничивают, многие москвичи и гости столицы все равно приезжают в центр города послушать бой курантов и хлопнуть пробкой бутылки шампанского.
В этом году их безопасность обеспечивали более 11 тысяч человек: почти семь тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, две с половиной тысячи народных дружинников и две тысячи частных охранников. Раньше к работе также привлекали конную полицию — для регулирования потоков людей, старающихся успеть в метро до его закрытия. Сейчас метрополитен работает всю ночь, поэтому кавалеристы выходят на смену без лошадей. Полицейские патрулируют улицы, стоят в оцеплении и дежурят на рамках металлоискателей.
© Из архива первого оперативного полка полиции ГУ МВД по г. МосквеСотрудники полиции в центре Москвы
Сотрудники полиции в центре Москвы
© Из архива первого оперативного полка полиции ГУ МВД по г. Москве
Сотрудники полиции в центре Москвы
"В Новый год у нас действует режим усиления, — рассказывает РИА Новости старший сержант полиции Наталья Романова. — Смена — с раннего утра 31 декабря и до обеда 1 января. Я уже 12 лет встречаю Новый год с коллегами. Конечно, с праздничным настроением к полуночи непросто — весь день на улице, на ногах. Однако мы шутим, подбадриваем друг друга, стали почти как семья".

Новогодняя "белочка"

По словам полицейских, самое главное в новогоднюю ночь — не терять бдительность.
"Особенно нужно быть внимательным на рамках. Что только ни пытались пронести на Красную площадь, — говорит старший сержант полиции Анастасия Судакова. — Пистолеты, ножи. Однажды — даже настоящую казачью шашку. Часто люди сами не знают, что у них в сумках. Достают какие-то инструменты, отвертки, гаечные ключи".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовогоднее оформление Москвы
Новогоднее оформление Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Новогоднее оформление Москвы
Конечно, самая популярная новогодняя "контрабанда" — алкоголь. Ради того, чтобы пронести с собой выпивку, идут на самые разные хитрости.
"Проходит через рамку семья с маленькими детьми. Отец семейства к тому времени сохранял равновесие только благодаря детской коляске, за которую крепко держался. Начали досматривать. Открываем детскую бутылочку, а в ней чистый спирт", — приводит пример Судакова.
Конфликтные ситуации в новогоднюю ночь обычно разрешаются мирно. Штрафовать или задерживать нарушителей полицейские не спешат — ограничиваются предупреждением. Но в некоторых случаях действовать приходится предельно жестко.
"В 2015 году мы с коллегой перекрывали улицу, — вспоминает Романова. — За пару минут до полуночи к нам подошел мужчина в явно неадекватном состоянии, хотел прорваться через оцепление. Вел себя агрессивно, схватил меня за шею. Я отбивалась, повисла у него на руке. Подоспела помощь, мы его кое-как скрутили. И тут бой курантов. Вот так встретили Новый год. Как выяснили уже в отделении, этот тип допился до белой горячки. Не понимал, где находится, кидался на людей, срывал с себя одежду".
© Из архива первого оперативного полка полиции ГУ МВД по г. МосквеСотрудники полиции в центре Москвы
Сотрудники полиции в центре Москвы
© Из архива первого оперативного полка полиции ГУ МВД по г. Москве
Сотрудники полиции в центре Москвы
В отделениях полиции в новогоднюю ночь всегда оживленно. На дежурную часть обрушивается шквал звонков. Чаще всего — о карманных кражах.
"В толпе активны карманники, вытаскивают личные вещи, деньги, но больше всего — смартфоны, — делится подробностями бывший сотрудник розыска. — Возникают и нестандартные ситуации. Как-то нас вызвали из-за драки двух Дедов Морозов. Они работали на одной улице и не смогли мирно поделить территорию".

Забывчивые иностранцы

Сотрудники туристической полиции в Новый год также переходят на особый режим. Всю ночь патрулируют популярные среди иностранцев центральные улицы и площади. Общаются с гостями на английском языке.
"Иностранные туристы, как правило, общественный порядок не нарушают, строго соблюдают все правила, — отмечает старший лейтенант Оксана Иванова. — Но бывает, им самим нужна помощь. В прошлом году, завершая смену на Арбате, мы заметили человека, который явно сильно нервничал. Оказалось, что это англичанин, приехал из Санкт-Петербурга на "Сапсане". На следующий день ему нужно было улетать в другую страну, а все документы остались в поезде в кармане кресла".
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Проблему удалось быстро решить: патруль связался с бюро находок Ленинградского вокзала, где документы уже ждали своего хозяина. По словам полицейских, в новогоднюю ночь зарубежные гости нередко попадают в различные истории и не стесняются обращаться за помощью к людям в форме.
"Как-то с коллегой мы дежурили в парке "Зарядье", — рассказывает капитан полиции Егор Хворостов. — Обратилась туристка из Германии: потеряла в толпе мужа. Очень переживала: Новый год вот-вот наступит, а супруга нигде нет. Выяснилось, что он отстал от группы в музее и заблудился. Правда, это его не расстроило — вместо того чтобы попросить о помощи, он заказал столик в ресторане и начал праздновать. Самое забавное, что во время поисков к его жене подошел Дед Мороз и неожиданно на английском предложил загадать желание. Она ответила: найти мужа. И под бой курантов мы его нашли. Настоящее новогоднее чудо".
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