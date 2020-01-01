Спаржа против рассола. Ученые назвали продукты, облегчающие похмелье

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Быстрее всего можно опьянеть от хереса и портвейна, утверждают исследователи из Университета Брайтона. Хуже всего на следующий день будет, если перебрать с шампанским и виски. Водка переносится легче. А облегчат похмелье продукты с веществами, ослабляющими отравление.

Сок лайма и лимона

мнению ученых из университета Сунь Ят-Сена (Китай), лучшее средство от похмелья — газированный сок лайма и лимона, известный под торговым названием "Спрайт". Именно этот напиток лучше всего стимулирует выработку ферментов, которые расщепляют ацетальдегид — токсичное химическое соединение, которое, скапливаясь в организме, вызывает боль и тошноту. Поученых из университета Сунь Ят-Сена (Китай), лучшее средство от похмелья — газированный сок лайма и лимона, известный под торговым названием "Спрайт". Именно этот напиток лучше всего стимулирует выработку ферментов, которые расщепляют ацетальдегид — токсичное химическое соединение, которое, скапливаясь в организме, вызывает боль и тошноту.

Дело в том, что переработка спирта происходит в организме в два этапа. Сначала фермент алкогольдегидрогеназа расщепляет содержащийся в горячительном этанол. В результате образуется ацетальдегид. С ним должен справиться другой фермент — альдегиддегидрогеназа. Он превращает ацетальдегид в ацетат и выводит его из организма. Этот процесс требует времени, и пока вредное вещество расщепляется, человек успевает познать все прелести похмелья.

Китайские исследователи предположили, что в такой ситуации нужен продукт, ускоряющий синтез альдегиддегидрогеназы. Протестировав 57 наиболее распространенных напитков, они выяснили, что лучше всего с поставленной задачей справляется газировка на основе сока лайма и лимона.

О пользе спаржи

считают эффективным средством от похмелья обыкновенную спаржу. Как показали опыты, проведенные на клетках человеческой и крысиной печени, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому они подвергаются из-за чрезмерного увлечения спиртным. Растение оказывало положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков. Ученые из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наукэффективным средством от похмелья обыкновенную спаржу. Как показали опыты, проведенные на клетках человеческой и крысиной печени, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому они подвергаются из-за чрезмерного увлечения спиртным. Растение оказывало положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков.

Также спаржа снимала у людей такие симптомы похмелья, как тошнота и головная боль. Причем листья намного лучше справлялись с ущербом, нанесенным организму алкоголем, чем побеги. Исследователи объясняют это тем, что в них содержание аминокислот и минеральных элементов намного выше.

Однако авторы работы отмечают, что спаржа не способна полностью избавить от похмелья и вылечить алкоголизм.

Азиатский рецепт

утверждают ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе (США). Это блюдо, приготовленное из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука, представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, необходимых организму после приема алкоголя. Корейский суп "Як-а-мейн" помогает снять основные симптомы похмелья,ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе (США). Это блюдо, приготовленное из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука, представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, необходимых организму после приема алкоголя.

исследовании американских ученых крысы, получающие летальные дозы ацетальдегида погибали почти все, а вместе с цистеином — в 80 процентах случаев выживали. Яйца содержат аминокислоту цистеин. Она помогает уменьшить токсические эффекты ацетальдегида, образующегося при окислении этанола. В довольно старомамериканских ученых крысы, получающие летальные дозы ацетальдегида погибали почти все, а вместе с цистеином — в 80 процентах случаев выживали.

В этом корейском супе также много соли, которая может заменить натрий и калий, выведенные из организма из-за мочегонного эффекта алкоголя. А витамин В1, содержащийся в мясе, предотвращает накопление глутарата. Его связывают с головной болью, возникающей на следующее утро после бурного застолья.

Заменитель рассола

разработали собственное средство от похмелья. Сначала исследователи в лабораторных условиях проверили, какие продукты ускоряют действие двух ферментов — алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы, расщепляющих ацетальдегид (это основная причина отравления). Ученые из Университета Мумбаи (Индия)собственное средство от похмелья. Сначала исследователи в лабораторных условиях проверили, какие продукты ускоряют действие двух ферментов — алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы, расщепляющих ацетальдегид (это основная причина отравления).

Оказалось, что лучше всего с поставленной задачей справляются груши, лайм, кокосовая вода, сыр, помидоры и огурцы. Наиболее перспективными для антипохмельного средства ученые посчитали правильно составленные напитки. Пропорции вычислили опытным путем при помощи нескольких добровольцев. Выяснилось, что идеальное питье должно содержать 65 процентов грушевого сока, 25 процентов сока лайма и десять процентов кокосовой воды. Такая смесь ускоряла действие алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы на 23 и 70 процентов соответственно.

Если же антипохмельный напиток заесть сыром и овощами, то его эффект может быть еще выше, предполагают авторы работы.