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Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
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РИА Новости

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

08:00 01.01.2020
133556
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Александр Лесных. В январе у неработающих пенсионеров увеличатся пенсии, срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ сократится до трех лет, а новые легковые автомобили подорожают. О самых важных нововведениях — в материале РИА Новости.

Повышение пенсий

С нового года всем неработающим пенсионерам в России поднимут пенсии на 6,6% — это почти в два раза больше, чем прошлогодний уровень инфляции. В Пенсионном фонде уточнили, что в результате выплаты вырастут примерно на тысячу рублей, а средняя пенсия в стране составит 16,4 тысячи в месяц.
Еще больше будут получать участники и инвалиды Великой Отечественной войны. У них, по данным ПФР, сумма в среднем вырастет до 46,5 и 39,9 тысячи рублей в месяц соответственно.

Налог с продажи недвижимости

С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Раньше это распространялось только на недвижимость, полученную в наследство или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, а также в случае приватизации или передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.
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В пресс-службе ФНС разъяснили, что это правило, однако, работает не всегда. Например, если две квартиры были куплены в одно время в 2016 году и позже, то, продав одну из них в 2020-м, все равно придется заплатить налог.
Но если одна из квартир куплена спустя 90 дней после другой, минимальный срок владения для продажи без НДФЛ составит три года.

Проценты по кредитам

В новом году изменятся правила потребительского кредитования. Если займ рассчитан на срок до года, то кредитору запрещается начислять проценты после того, как соответствующая сумма достигнет 150 процентов самого кредита. Это касается и микрофинансовых организаций — раньше платеж ограничивался трехкратным размером займа.

Еще больше самозанятых

С 1 января специальный налоговый режим для самозанятых вводится еще в 19 регионах. Это Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Башкирия. Раньше этот режим действовал только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.
В перечисленных регионах самозанятые профессионалы с ежемесячным доходом не более 200 тысяч рублей смогут установить приложение "Мой налог" на смартфон и с его помощью платить налог в четыре процента за оказание услуг физлицам и шесть процентов — при работе с организациями. Отметим, что этот налог включает в себя взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), но не подразумевает отчислений в Пенсионный фонд.

Утильсбор и машина с номерами из автосалона

С началом года вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили. Самое крупное повышение ждет легковушки: для транспортных средств с объемом двигателя от одного до двух литров — почти на 112,4 процента, до литра — на 46,1 процента, а от трех с половиной литров — сразу на 145 процентов.
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Эксперты уверены, что это неминуемо приведет к подорожанию новых машин у автодилеров: в среднем рост цен составит от двух до семи процентов.
Кроме того, с 1 января автосалоны получат право самостоятельно регистрировать автомобили и продавать их уже с номерами. Для этого организациям надо будет вписаться в специальный реестр.

Материнский капитал и пособие беременным

В 2020 году правительство возобновит индексацию материнского капитала — сумма вырастет на 3,8% до 466 тысяч рублей. В общей сложности на выплату этих средств поддержки Пенсионный фонд предусмотрел 325 миллиардов рублей.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, помимо выдаваемых сертификатов, будут проиндексированы остатки средств по частично израсходованным.
Более того, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится на 21 тысячу рублей, до 322 тысяч, рассказали представители Фонда социального страхования (ФСС). При этом максимально возможные ежемесячные пособия по уходу за ребенком составят 27,9 тысячи рублей.

Маркировка лекарств

С 1 января вступает в силу требование об обязательной маркировке лекарственных препаратов. На упаковки необходимо наносить специальный код, позволяющий отслеживать путь медикаментов от производства до аптечного прилавка.
Проверить подлинность препарата смогут не только аптекари и контролирующие органы, но и простые граждане: достаточно скачать на смартфон приложение "Честный ЗНАК" — оно доступно в App Store и Google Play.

Дорогие посылки

С этого года придется платить пошлины за посылки из зарубежных интернет-магазинов, если их стоимость превысит 200 евро, а не 500, как раньше. Но при этом ставку пошлины снизят в два раза — с 30 до 15 процентов цены товара.
Предельный вес посылки сохранится на уровне 31 килограмма. За каждый лишний килограмм — два евро. Отметим, что если превышены и вес, и пороговая стоимость посылки, достаточно оплатить только одну пошлину — большую из двух.
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Материнский капиталКредитыНалогиНедвижимостьАвтомобилиПенсионный фонд РФФедеральная налоговая служба РФЭкономика
Популярные комментарии
А царь то, великодушный.
1 января, 09:58
BJBlack Jack
750007
Понимаете ли..., частник не обязан индексировать. Это происходит лишь в результате конкуренции за рабочие руки, то бишь при наличии свободных рабочих мест. А вот когда это будет в РФ вообще неизвестно. У нас же не хочешь работать за 15 тыс - иди гуляй, другие придут. Пусть будет текучка, но тут и обучать не надо - любой с улицы справится. То есть всё упирается в зажатый рынок рабочих мест. Там где требуется хоть какая то квалификация всё же пытаются как то платить... Ну и сказки про производительность труда уже надоели от лица правительства, любимая их тема. Что то не видать одинаковой оплаты при одинаковой работе на западе и у нас (полно таких профессий), значит дело то не производительности?
1 января, 11:06
АМАлександр Михайлов
1000003
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