Глава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По словам президента, инцидент с американской дипмиссией является прежде всего "атакой на суверенитет" самого Ирака.
Глава государства напомнил, что нападение является грубым нарушением международных соглашений, участником которых является Ирак, отмечает телеканал.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
Как сообщили ранее РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".