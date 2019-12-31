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Глава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде
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РИА Новости

Глава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде

23:50 31.12.2019
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© REUTERS / Thaier al-SudaniПротестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По словам президента, инцидент с американской дипмиссией является прежде всего "атакой на суверенитет" самого Ирака.
Глава государства напомнил, что нападение является грубым нарушением международных соглашений, участником которых является Ирак, отмечает телеканал.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
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Как сообщили ранее РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
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Бархам СалехМинистерство обороны СШАБагдад (город)ИракХезболлаСШАВ мире
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