Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после

Ранее после слов Путина о Липском российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по его словам, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.

Кроме того, депутат Вячеслав Никонов отметил, что российский МИД не вызывает польского посла после каждой антироссийской выходки в его стране: иначе, по мнению Никонова, дипломатам из Польши "пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади".