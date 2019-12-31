Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Ранее российский лидер назвал дипломата "сволочью и антисемитской свиньей", напомнив, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку", а также обещал поставить памятник нацистскому фюреру в Варшаве.
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Как пишет Rzech Pospolita, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
Ранее после слов Путина о Липском российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по его словам, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.
Позицию главы государства поддержали многие политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за подобные высказывания бывшего дипломата, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.
Кроме того, депутат Вячеслав Никонов отметил, что российский МИД не вызывает польского посла после каждой антироссийской выходки в его стране: иначе, по мнению Никонова, дипломатам из Польши "пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади".