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Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
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РИА Новости

Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после

23:30 31.12.2019 (обновлено: 06:49 01.01.2020)
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© Depositphotos / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана
© Depositphotos / rognar
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Ранее российский лидер назвал дипломата "сволочью и антисемитской свиньей", напомнив, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку", а также обещал поставить памятник нацистскому фюреру в Варшаве.
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Как пишет Rzech Pospolita, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
Ранее после слов Путина о Липском российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где, по его словам, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.
Позицию главы государства поддержали многие политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за подобные высказывания бывшего дипломата, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.
Кроме того, депутат Вячеслав Никонов отметил, что российский МИД не вызывает польского посла после каждой антироссийской выходки в его стране: иначе, по мнению Никонова, дипломатам из Польши "пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
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Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
1917792253353
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Владимир ПутинПольшаРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Что касается "предводителей " в Польше. Именно с такими несогласиями вы м пришли к Холокосту. Тогда.... в 193.... году. Мало показалось...? А В. В. ПУТИН васи сейчас защищает. Не заметили?... Прискорбно... Или опять в Освенцим потянуло?...
1 января, 00:38
Чубайс Чубайс
19211428202825
Как черпали русские щи галошам, так еще и лет 50 черпать будут
1 января, 01:34
Dart Adraas
365011091
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