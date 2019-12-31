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2019-12-31T23:28+0300
https://ria.ru/20191231/1563054774.html
Морские пехотинцы прибыли к посольству США в Ираке
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РИА Новости

Морские пехотинцы прибыли к посольству США в Ираке

23:25 31.12.2019 (обновлено: 23:28 31.12.2019)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniПротестующие у посольства США в Багдаде
Протестующие у посольства США в Багдаде
© REUTERS / Thaier al-Sudani
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Подкрепление морских пехотинцев прибыло в посольство США в Ираке после нападения, подтвердила пресс-служба Пентагона.
Минобороны США распространило фотографии морских пехотинцев, готовившихся к вылету из Кувейта. "Эти морские пехотинцы уже на территории посольства (в Ираке)", - уточнил Пентагон.
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Вчера, 16:35
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Ранее издание Marine Times сообщило, что на помощь персоналу посольства прибыли сто морпехов и два вертолета Apache.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах".
Как сообщили ранее РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:48
Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке
31801416
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СШАИракХезболлаИранВ мире
Популярные комментарии
Вот и пусть теперь в окружении пехотинцев сидят, как и положено захватчикам и преступникам.
1 января, 00:00
МСМаксим Солдусов
101001243
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