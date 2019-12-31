Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T23:22+0300
https://ria.ru/20191231/1563054743.html
Источник: полиция установила личности нападавших на пост ДПС в Магасе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156305/41/1563054135_611:152:3500:1777_1036x0_80_0_0_6b6cdab06ea492aa7603d4e6d472cd92.jpg
РИА Новости

Источник: полиция установила личности нападавших на пост ДПС в Магасе

23:20 31.12.2019 (обновлено: 23:22 31.12.2019)
1496
© The Magas TimesНа месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
На месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
© The Magas Times
НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Силовики установили личности участников нападения на пост ДПС на въезде в Магас, один из них получил ранения и находится в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее региональное МВД сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Вчера, 20:25
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения. Позднее в МВД подтвердили гибель полицейского при нападении.
"Личности нападавших установлены, это жители республики, 18 и 22 лет. Старший из них получил ранения и сейчас находится в больнице", - сказал собеседник агентства.
0102288
Обсудить 0
ИнгушетияМагасНальчикПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp прекратит работу на ряде устройств
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Бессонница
Названа смертельная опасность неправильного сна
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
В Белоруссии пенсионный возраст повышается еще на полгода
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Пекина в медицинских масках
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Пресс-центр Sputnik Эстония
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Барнаул и Ульяновск с 1 января перейдут на "альткотельную"
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
Лента новостейМолния