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Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака
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РИА Новости

Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака

22:45 31.12.2019 (обновлено: 22:59 31.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди, сообщил Белый дом.
"Лидеры обсудили региональные вопросы безопасности, президент Трамп подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты США в Ираке", - говорится в заявлении.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах".
Как сообщили ранее РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Вчера, 16:35
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
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Аделем Абд аль-МахдиДональд ТрампИракСШАВ мире
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