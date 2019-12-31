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Религия и мировоззрение
2020-01-01T00:50+0300
https://ria.ru/20191231/1563054663.html
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом
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РИА Новости

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом

22:42 31.12.2019 (обновлено: 00:50 01.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник провел молебен в столичном храме Христа Спасителя и поздравил верующих с Новым годом.
"Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости. И пусть благословение Его простирается над нашими Отечеством, народом, Церковью и над каждым из нас. Аминь. С предстоящим Новым годом!" - пожелал патриарх Кирилл перед молебном в храме Христа Спасителя.
Он отметил, что обстоятельства жизни бывают разными и "нередко своих собственных сил, разума, памяти, чувств, воли не хватает для того, чтобы справиться с непростыми обстоятельствами". Успех же в управлении своей жизнью, по его словам, во многом зависит от того, насколько людям сопутствует Божия благодать.
"Вознося благодарения Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий. Чтобы Он дал нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, благословил Отечество и народ наш, чтобы исторический путь России в этот отрезок величиной в год был мирным и благополучным. И о Церкви нашей помолимся, которая справляется ныне с очень непростыми обстоятельствами", - сказал предстоятель Русской церкви.
Он также призвал верующих "помолится о родных и близких – родители о детях, а дети о родителях, о наставниках, о всех, кто нас окружает и с кем мы связаны на этом жизненном пути".
Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской улице
Вчера, 20:23Новый год—2020
Собянин поздравил москвичей с Новым годом на Тверской улице
Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.
Первое января в Русской церкви – время поста и подготовки к Рождеству Христову, которое празднуется 7 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества Христова. Русская православная церковь не перешла, как светские власти, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь на 14 января. Однако кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 15:05Новый год—2020
Путин поздравил россиян с Новым годом
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
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