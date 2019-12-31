Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник провел молебен в столичном храме Христа Спасителя и поздравил верующих с Новым годом.

"Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости. И пусть благословение Его простирается над нашими Отечеством, народом, Церковью и над каждым из нас. Аминь. С предстоящим Новым годом!" - пожелал патриарх Кирилл перед молебном в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что обстоятельства жизни бывают разными и "нередко своих собственных сил, разума, памяти, чувств, воли не хватает для того, чтобы справиться с непростыми обстоятельствами". Успех же в управлении своей жизнью, по его словам, во многом зависит от того, насколько людям сопутствует Божия благодать.

"Вознося благодарения Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий. Чтобы Он дал нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, благословил Отечество и народ наш, чтобы исторический путь России в этот отрезок величиной в год был мирным и благополучным. И о Церкви нашей помолимся, которая справляется ныне с очень непростыми обстоятельствами", - сказал предстоятель Русской церкви.

Он также призвал верующих "помолится о родных и близких – родители о детях, а дети о родителях, о наставниках, о всех, кто нас окружает и с кем мы связаны на этом жизненном пути".

Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.