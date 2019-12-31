Благотворительный марафон начался на телеканале "СПАС"

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Благотворительный телемарафон "По дороге в Рождество", на котором соберут средства в помощь нуждающимся, пройдет на телеканале "СПАС" в новогоднюю ночь, - сообщил во вторник синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Во время новогоднего телеэфира желающие помочь детям-сиротам, многодетным и малоимущим семьям, одиноким престарелым, инвалидам и тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, смогут поддержать работу Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сделав пожертвование с помощью SMS", - сказано в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Новогодний телемарафон "По дороге в Рождество" стартует 31 декабря в 22:10, отмечают организаторы и предлагают "окунуться в атмосферу домашнего концерта и подготовки к Рождеству Христову".

Так, телеведущий популярной передачи "В мире животных" ученый-зоолог Николай Дроздов расскажет об истории заглавной мелодии всеми известной программы, которая на самом деле посвящена Рождеству Христову, а оригинальную версию этой песни исполнит самый высокий голос России - Светлана Феодулова.

Среди гостей марафона "По дороге в Рождество" - Наталья Варлей, Дмитрий Маликов, Сергей Галанин, Илья Резник и театр "Маленькая страна", Александр Иванов и группа "Рондо", Варвара, хор Сретенского монастыря, арт-группа "Ларго".