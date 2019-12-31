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Религия и мировоззрение
2019-12-31T22:38+0300
https://ria.ru/20191231/1563054622.html
Благотворительный марафон начался на телеканале "СПАС"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/37/1562943751_0:125:2738:1665_1036x0_80_0_0_3a23f6e0e03171f1da6f994b723670ec.jpg
РИА Новости

Благотворительный марафон начался на телеканале "СПАС"

22:38 31.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюме Деда Мороза поздравляет пациентов Морозовской детской больницы
Сотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюме Деда Мороза поздравляет пациентов Морозовской детской больницы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Благотворительный телемарафон "По дороге в Рождество", на котором соберут средства в помощь нуждающимся, пройдет на телеканале "СПАС" в новогоднюю ночь, - сообщил во вторник синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Во время новогоднего телеэфира желающие помочь детям-сиротам, многодетным и малоимущим семьям, одиноким престарелым, инвалидам и тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, смогут поддержать работу Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сделав пожертвование с помощью SMS", - сказано в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Новогодний телемарафон "По дороге в Рождество" стартует 31 декабря в 22:10, отмечают организаторы и предлагают "окунуться в атмосферу домашнего концерта и подготовки к Рождеству Христову".
Так, телеведущий популярной передачи "В мире животных" ученый-зоолог Николай Дроздов расскажет об истории заглавной мелодии всеми известной программы, которая на самом деле посвящена Рождеству Христову, а оригинальную версию этой песни исполнит самый высокий голос России - Светлана Феодулова.
Среди гостей марафона "По дороге в Рождество" - Наталья Варлей, Дмитрий Маликов, Сергей Галанин, Илья Резник и театр "Маленькая страна", Александр Иванов и группа "Рондо", Варвара, хор Сретенского монастыря, арт-группа "Ларго".
Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению – структурное подразделение Русской православной церкви. По данным отдела, при участии РПЦ открыто 190 центров гуманитарной помощи, 72 приюта для беременных женщин и матерей с детьми, а также проекты помощи глухим и с слабослышащим, нарко- и алкозависимым и их родственникам, инвалидам, бездомным. Помощь в церковных центрах предоставляется бесплатно вне зависимости от гражданства и вероисповедания.
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Религия и мировоззрениеАлександр Иванов (роскосмос)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьНаталья ВарлейНиколай ДроздовМоскваРоссияОбщество
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