МВД подтвердило гибель полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Руководство МВД России выразило соболезнование родным и близким сотрудника, погибшего при выполнении служебного долга в Магасе, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ранее региональное МВД сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.
"Сегодня в Магасе в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев", - сказала Волк.
По ее словам, за период службы Кокорхоев зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем. У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.