МВД подтвердило гибель полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

На месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения

На месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения

Ранее региональное МВД сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.

"Сегодня в Магасе в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев", - сказала Волк.