В Магасе отменили праздничный концерт после нападения на пост ДПС

На месте нападения на пост ДПС в Магасе

На месте нападения на пост ДПС в Магасе

НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Праздничный концерт и фейерверк, которые должны был состояться в центре Праздничный концерт и фейерверк, которые должны был состояться в центре Магаса , отменили после нападения на пост ДПС, сообщили РИА Новости в администрации главы региона.

Ранее региональное МВД сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.