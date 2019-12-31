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В Магасе отменили праздничный концерт после нападения на пост ДПС
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РИА Новости

В Магасе отменили праздничный концерт после нападения на пост ДПС

22:16 31.12.2019
1175
© Фото : The Magas TimesНа месте нападения на пост ДПС в Магасе
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
© Фото : The Magas Times
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Праздничный концерт и фейерверк, которые должны был состояться в центре Магаса, отменили после нападения на пост ДПС, сообщили РИА Новости в администрации главы региона.
Ранее региональное МВД сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.
"После нападения на пост ДПС принято решение об отмене праздничного концерта и фейерверка, которые должны были пройти в Магасе в новогоднюю ночь", - сказал собеседник агентства.
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Вчера, 20:25
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
311601
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