В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Двое неизвестных в ходе конфликта ранили ножом мужчину в автобусе, нападавших ищет полиция, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сообщение о преступлении поступило в 01.07 мск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в 00.50 мск в автобусе, который следовал по району "Коммунарка". В ходе конфликта, один из участников нанес оппоненту несколько ударов ножом. Пострадавший был госпитализирован.
"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску злоумышленников", - пояснили в полиции.
29 декабря 2019, 00:05В Москве задержали мужчину, ранившего пенсионера ножом в метро