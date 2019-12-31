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В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе
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РИА Новости

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе

21:31 31.12.2019 (обновлено: 21:32 31.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Двое неизвестных в ходе конфликта ранили ножом мужчину в автобусе, нападавших ищет полиция, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сообщение о преступлении поступило в 01.07 мск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в 00.50 мск в автобусе, который следовал по району "Коммунарка". В ходе конфликта, один из участников нанес оппоненту несколько ударов ножом. Пострадавший был госпитализирован.
"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску злоумышленников", - пояснили в полиции.
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29 декабря 2019, 00:05
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Алексей С
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