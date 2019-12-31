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2019-12-31T21:23+0300
https://ria.ru/20191231/1563054300.html
Нетаньяху поздравил с Новым годом репатриантов из бывшего СССР
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РИА Новости

Нетаньяху поздравил с Новым годом репатриантов из бывшего СССР

21:22 31.12.2019 (обновлено: 21:23 31.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил репатриантов из бывшего СССР с Новым годом, отметив, что отношения Израиля со странами бывшего СССР постоянно укрепляются, в частности с президентом РФ Владимиром Путиным Нетаньяху регулярно общается по ключевым для безопасности страны вопросам.
"С Новым годом! Хочу поздравить вас, моих братьев и сестёр - репатриантов из бывшего СССР, с Новым годом. Вы празднуете его в кругу семьи, с друзьями, а мы празднуем вместе с вами. Мы отмечаем этот праздник вместе с вами, потому что вы изменили лицо нашей страны. Вы просто изменили историю Израиля. Наша страна стала выглядеть иначе в экономике, безопасности, науке, торговле, спорте, музыке. В каждой области вы играете ведущую роль и развиваете нашу страну, превращая её в мировую державу, именно так, и ваш вклад огромен. Мы гордимся им и обнимаем вас. Желаю вам хорошо отметить этот праздник", - сказал Нетаньяху в видеообращении.
Биньямин Нетаньяху
"Хочу, чтобы вы знали, что мы поддерживаем связи со странами бывшего СССР, также я регулярно и тесно общаюсь с российским президентом Путиным по ключевым для безопасности Израиля вопросам. Недавно прошел мой очень интересный визит на Украину. Наши отношения со всеми странами бывшего СССР постоянно укрепляются. Но самое главное – это наши с вами отношения, которые становится все теснее. Вы вовлечены в жизнь израильского общества. Вы стали неотъемлемой и ведущей частью государства Израиль. Хочу пожелать вам счастливого Нового года, пусть у вас и у всех нас все будет хорошо", - добавил премьер.
Также лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц поздравил русскоязычных репатриантов с Новым годом.
"Сегодня мы празднуем окончание второго десятилетия двухтысячных и начало третьего. Минувший год таил в себе немало сложных вызовов. Но эта ночь символизирует для нас, празднующих, надежду на лучшее будущее. В течение последних лет более широкая часть израильского общества отмечает начало нового года. И это хороший знак. Знак того, что наше общество становится более либеральным, принимающим и уважающим различия и смогло интегрировать то лучшее, что привезли с собой репатрианты из других стран. Традиция праздновать Новый год в Израиле лишь подчёркивает наши общие надежды и единство нашей судьбы. В 2019-м году мы дважды ходили на выборы, противодействовали иранской угрозе, боролись с ракетными обстрелами юга страны и столкнулись с бюджетным дефицитом. Но, в конце концов, Израиль – сильное государство. В военном, экономическом и гражданском плане", - сказал Ганц.
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"На данный момент самый серьезный вызов, с которым мы сталкиваемся в начале нового десятилетия, это обеспечение единства в обществе. Единства народа Израиля. Единства без того, чтобы одну часть общества натравили на другую. Единства с бескорыстной любовью к ближнему. Единства, выраженного крылатой фразой "все евреи в ответе друг за друга". Русскоязычные израильтяне, которые репатриировались за последние десятилетия, и привезли с собой, помимо многого другого, глубокое культурное наследие, огромные научные знания, являются важной составляющей в достижении этой цели – единства", - добавил он.
Кроме того, депутат от "Кахоль-Лаван" Константин Развозов заявил, что в прошлом году Минобразования по политическим соображениям решило не идти навстречу школьникам - детям репатриантов, отмечающим этот праздник, а школы начали требовать обязательное присутствие и назначали контрольные и зачеты именно на 1 января.
"В этом году я вновь договорился с министром образования и генеральным директором министерства. От них во все школы разослана директива, чтобы первого января были приняты в расчет нужды детей, отмечающих с родителями этот праздник. Новый Год - это наша традиция и часть культуры. Репатрианты из бывшего СССР внесли огромный вклад в развитие нашего государства, и пришло время, чтобы с нашими праздниками тоже начали считаться, как это делаем мы по отношению к праздникам, которые важны для репатриантов, приехавших из других стран", - приводит слова депутата его пресс-служба.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 15:05Новый год—2020
Путин поздравил россиян с Новым годом
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Новый год—2020Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияСССРИзраильВ мире
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