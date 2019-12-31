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2019-12-31T20:55+0300
https://ria.ru/20191231/1563054081.html
Источник рассказал подробности нападения на пост ДТП в Магасе
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РИА Новости

Источник рассказал подробности нападения на пост ДТП в Магасе

20:49 31.12.2019 (обновлено: 20:55 31.12.2019)
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© Фото : The Magas TimesНа месте нападения на пост ДПС в Магасе
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
© Фото : The Magas Times
НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Участники нападения на пост ДПС на въезде в Магас были вооружены ножами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадало три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Вчера, 20:25
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, открыли огнь по сотрудникам полиции на посту ДПС у въезда в Магас. Полицейские открыли ответный огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.
"Нападавшие были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Никакого другого оружия у участников нападения не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
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ИнгушетияМагасПроисшествия
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