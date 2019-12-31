Источник рассказал подробности нападения на пост ДТП в Магасе

НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Участники нападения на пост ДПС на въезде в Магас были вооружены ножами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадало три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, открыли огнь по сотрудникам полиции на посту ДПС у въезда в Магас. Полицейские открыли ответный огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.
"Нападавшие были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Никакого другого оружия у участников нападения не обнаружено", - сказал собеседник агентства.