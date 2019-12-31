Источник рассказал подробности нападения на пост ДТП в Магасе

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, открыли огнь по сотрудникам полиции на посту ДПС у въезда в Магас. Полицейские открыли ответный огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.