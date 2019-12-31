Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

По его словам, глава государства также попросил в ближайшие несколько дней начать альтернативные поставки сырья в республику.

Sputnik Беларусь . "Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - приводит слова Рыбакова издание Sputnik

Переговоры с Россией

Через несколько часов после этого сообщения пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко провел телефонные переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что стороны достигли договоренности об организации "конкретной работы по поставкам углеводородного сырья" в Белоруссию.

Кроме того, Медведев и Лукашенко обсудили заключение контрактов по поставкам газа и нефти. В частности, Москва и Минск договорились продолжить работу в этом направлении.

Президент и премьер также коснулись некоторых других актуальных тем в отношениях двух стран, а также поздравили друг друга с Новым годом.

Лукашенко также провел сегодня телефонные переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, стороны обсудили графики и компании, которые будут поставлять нефть в республику.

Поставки нефти в Белоруссию

В октябре Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти. Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что согласованы основные параметры соглашения, а вопрос о запрете реэкспорта урегулирован.

Москва поставляет на Запад по "Дружбе" около 70 миллионов тонн нефти. В случае конфискации двух веток трубопровода Россия сможет прокачивать только 20 миллионов тонн топлива.