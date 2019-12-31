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Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
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РИА Новости

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

20:44 31.12.2019 (обновлено: 23:47 31.12.2019)
37509
© РИА Новости / Егор ЕремовЕмкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
© РИА Новости / Егор Еремов
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
По его словам, глава государства также попросил в ближайшие несколько дней начать альтернативные поставки сырья в республику.
"Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - приводит слова Рыбакова издание Sputnik Sputnik Беларусь.
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Переговоры с Россией

Через несколько часов после этого сообщения пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко провел телефонные переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Отмечается, что стороны достигли договоренности об организации "конкретной работы по поставкам углеводородного сырья" в Белоруссию.
Кроме того, Медведев и Лукашенко обсудили заключение контрактов по поставкам газа и нефти. В частности, Москва и Минск договорились продолжить работу в этом направлении.
Президент и премьер также коснулись некоторых других актуальных тем в отношениях двух стран, а также поздравили друг друга с Новым годом.
Лукашенко также провел сегодня телефонные переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, стороны обсудили графики и компании, которые будут поставлять нефть в республику.
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Поставки нефти в Белоруссию

В октябре Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти. Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что согласованы основные параметры соглашения, а вопрос о запрете реэкспорта урегулирован.
Москва поставляет на Запад по "Дружбе" около 70 миллионов тонн нефти. В случае конфискации двух веток трубопровода Россия сможет прокачивать только 20 миллионов тонн топлива.
В пятницу по итогам переговоров президентов России и Белоруссии министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что финальные договоренности по интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
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БелоруссияРоссия
Популярные комментарии
Успехов в поисках... Пусть потом ещё озвучит цену, от альтернативщиков...
31 декабря 2019, 21:20
Климентий Мышкин
48610011
Если бы в Кремле были вменяемые люди, а не Горбачевская клика, Лукашенко давно нашли бы альтернативу для Белоруссии в составе России
31 декабря 2019, 21:48
МНМирон Неделюсь
10000023
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