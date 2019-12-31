В Оренбургской области перекрыли движение на трассе М-5 из-за погоды

"В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) на основании приказа министерства транспорта Оренбургской области с 21.30 местного времени 31 декабря прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автодороги федерального значения М-5 км 170 (н.п. Краснощеково) – км 260 (н.п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное - Медногорск 177-184 км", - говорится в сообщении на сайте ведомства.