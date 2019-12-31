Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T20:42+0300
https://ria.ru/20191231/1563054002.html
В Оренбургской области перекрыли движение на трассе М-5 из-за погоды
https://cdn21.img.ria.ru/images/148291/84/1482918414_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_cdf11106ddecd0855081d8179577b007.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области перекрыли движение на трассе М-5 из-за погоды

20:42 31.12.2019
717
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль во время снегопада
Автомобиль во время снегопада
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС по Оренбургской области предупредило водителей о перекрытии движения на трассе М-5 из-за сильной метели.
"В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) на основании приказа министерства транспорта Оренбургской области с 21.30 местного времени 31 декабря прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автодороги федерального значения М-5 км 170 (н.п. Краснощеково) – км 260 (н.п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное - Медногорск 177-184 км", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что на место выдвинулись сотрудники МЧС, полиции и дорожная служба.
В региональном главке посоветовали в новогодние праздники внимательно отнестись к предупреждениям о плохой погоде и соблюдать меры безопасности.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
300100
Обсудить 0
МЧС РФОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Улица в немецком Райт-им-Винкле
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
Источник рассказал подробности нападения на пост ДТП в Магасе
Пресс-центр Sputnik Эстония
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
Эмблема ПАО Газпром
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев подтвердили настрой на продолжение активного диалога
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
СМИ сообщили о гибели сирийского военного при обстреле боевиками
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
"Мы и в сортире их замочим". Как Россия входила в новое тысячелетие
Владивосток
Администрация Приморья становится краевым правительством
Сортировка отходов в Москве
Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора
Стокгольм
Посольство в Швеции ответило на заявления о "российских троллях"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки с Китаем
17:25Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки "Коалиция-СВ"
17:22Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй после праздников
17:21Источник: часть освобожденных из плена россиян выехали из ЛНР домой
17:15В Сочи загорелся жилой дом
17:10Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа
17:08В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения
17:03В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
16:58"Оператор ГТС Украины" подписал все межоператорские соглашения
16:52Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января
16:47Российский посол рассказал о развитии отношений Москвы и Лондона
16:45Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти
16:43Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
16:35В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
16:28Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
16:25СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
16:23В "Газпроме" проходят переговоры России и Белоруссии по поставкам газа
16:14В "Нафтогазе" надеются на выгоду для обеих сторон контракта по газу
16:11В Ярославской епархии рассказали, за что иерея отстранили от служения
16:07"Нафтогаз" назвал условие начала переговоров о закупках газа у России
Лента новостейМолния