Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что проект разработан по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
"Признать не действующими на территории РФ с 1 февраля 2020 года акты РСФСР и СССР и их отдельные положения, а также документы, изданные органами центрального государственного управления РСФСР и СССР", - говорится в документе.
Согласно проекту, устаревшими предлагается признать свыше 1,97 тысячи документов СССР и почти 440 актов РСФСР.
По данным сообщения, которое опубликовано на сайте Минюста, в проект не включены индивидуально-определенные, распорядительные, правоустанавливающие акты, документы, имеющие историческое и культурное значение, а также акты, касающиеся действующих соцльгот, районных коэффициентов, северных надбавок, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, геодезии и картографии.
"Проектом постановления отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике", - уточняется на сайте.
Добавляется, что принятие проекта позволит упорядочить и систематизировать российское законодательство, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику.
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