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В Саратовской области опрокинулся микроавтобус
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РИА Новости

В Саратовской области опрокинулся микроавтобус

19:50 31.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Междугородний микроавтобус опрокинулся во вторник на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 17.20 (16.20 мск) на подъезде к Саратову от трассы М6 "Каспий".
"По предварительным данным, водитель, управляя междугородним микроавтобусом Mercedes, в пути следования не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание. Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Всего в микроавтобусе находились 11 человек", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что, предварительно, ДТП способствовали неблагоприятные погодные условия, связанные со снегопадом.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила представитель ведомства.
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Саратовская областьБалашовский районПроисшествия
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