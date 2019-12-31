В Саратовской области опрокинулся микроавтобус

САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Междугородний микроавтобус опрокинулся во вторник на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 17.20 (16.20 мск) на подъезде к Саратову от трассы М6 "Каспий".
"По предварительным данным, водитель, управляя междугородним микроавтобусом Mercedes, в пути следования не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание. Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Всего в микроавтобусе находились 11 человек", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что, предварительно, ДТП способствовали неблагоприятные погодные условия, связанные со снегопадом.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила представитель ведомства.