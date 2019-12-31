При нападении на пост ДПС в Ингушетии пострадали трое полицейских

"Во вторник, около 17 часов 30 минут, неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия, проводятся необходимые мероприятия.
"Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу", - прокомментировал произошедшее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, открыли огнь по сотрудникам полиции на посту ДПС у въезда в Магас. Полицейские открыли ответный огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.
30 сентября 2019, 13:15Полицейские в Ингушетии ранили местного жителя, напавшего на них с ножом