Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T19:51+0300
https://ria.ru/20191231/1563053198.html
При нападении на пост ДПС в Ингушетии пострадали трое полицейских
https://cdn22.img.ria.ru/images/130829/21/1308292145_0:47:3077:1777_1036x0_80_0_0_c0f361d12a56f049acda018a2055473c.jpg
РИА Новости

При нападении на пост ДПС в Ингушетии пострадали трое полицейских

19:41 31.12.2019 (обновлено: 19:51 31.12.2019)
1553
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Трое полицейских пострадали во время нападения неизвестных на пост ДПС на въезде в Магас, нападавшие нейтрализованы, сообщает МВД по Ингушетии.
"Во вторник, около 17 часов 30 минут, неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия, проводятся необходимые мероприятия.

"Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу", - прокомментировал произошедшее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сообщалось, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, открыли огнь по сотрудникам полиции на посту ДПС у въезда в Магас. Полицейские открыли ответный огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
30 сентября 2019, 13:15
Полицейские в Ингушетии ранили местного жителя, напавшего на них с ножом
000501
Обсудить 0
Махмуд-Али КалиматовМагасИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
В Магасе неизвестные напали на пост ДПС
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
На месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
Источник: полиция установила личности нападавших на пост ДПС в Магасе
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
Источник рассказал подробности нападения на пост ДТП в Магасе
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp прекратит работу на ряде устройств
Пресс-центр Sputnik Эстония
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
В Магасе отменили праздничный концерт после нападения на пост ДПС
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин надеется, что рабочие на Восточном не будут голодать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния