Рогозин рассказал, как освещали стройку на Восточном к приезду Путина

По словам Рогозина, строительство второй очереди космодрома тогда только начиналось.

Путин посетил Восточный 6 сентября 2019 года. Тогда он обсуждал с представителями отрасли и строителями создание стартового стола под ракеты "Ангара", а также ход разработки новой ракеты "Союз-5". Кроме того, президент осмотрел уже построенные объекты.