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РИА Наука
2019-12-31T19:37+0300
https://ria.ru/20191231/1563053143.html
Рогозин рассказал, как освещали стройку на Восточном к приезду Путина
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/42/1562444225_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fe7b346e3b7d67b1a88510781ced4ffb.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал, как освещали стройку на Восточном к приезду Путина

19:37 31.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в условиях отсутствия освещения стройку на космодроме Восточный во время визита президента РФ Владимира Путина освещали с помощью спецтехники.
"Уже вечером было поздно, у нас еще не было освещения. Но я сказал подогнать строительную технику, и фарами освещали важный момент", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Рогозина, строительство второй очереди космодрома тогда только начиналось.
Путин посетил Восточный 6 сентября 2019 года. Тогда он обсуждал с представителями отрасли и строителями создание стартового стола под ракеты "Ангара", а также ход разработки новой ракеты "Союз-5". Кроме того, президент осмотрел уже построенные объекты.
Строительство второй очереди космодрома Восточный
16 декабря 2019, 09:07
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
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РИА НаукаВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинРоссия
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