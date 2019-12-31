Рогозин рассказал, как освещали стройку на Восточном к приезду Путина

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в условиях отсутствия освещения стройку на космодроме Восточный во время визита президента РФ Владимира Путина освещали с помощью спецтехники.
"Уже вечером было поздно, у нас еще не было освещения. Но я сказал подогнать строительную технику, и фарами освещали важный момент", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Рогозина, строительство второй очереди космодрома тогда только начиналось.
Путин посетил Восточный 6 сентября 2019 года. Тогда он обсуждал с представителями отрасли и строителями создание стартового стола под ракеты "Ангара", а также ход разработки новой ракеты "Союз-5". Кроме того, президент осмотрел уже построенные объекты.
16 декабря 2019, 09:07Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном